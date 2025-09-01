Presentado los actos y el cartel anunciador del Día de Extremadura 2025

Tendrá su culmen en el tradicional acto de entregas de las medallas de Extremadura el próximo domingo 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida. Un acto que verá reconocidos con el máximo galardón de la comunidad, a la actriz Carolina Yuste, al catedrático Juan Manuel Sánchez, al viticultor, Marcelino Díaz y al Plan Infoex. Acto que será conducido por las periodistas extremeñas, Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel y que contará con el discurso ciudadanos a cargo de la empresaria María Cremades. La música la podrán entre otras la Orquesta de Extremadura y un acto de conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península con el flamenco de Celia romero, Fuensanta Blanco, La Kaita, Salomé Pavón o Miguel y Juan Vargas entre otros. Elena Manzano portavoz de la Junta, ha presentado el programa y el placentino Jesús Mateos Brea es autor de la obra que ilustra el cartel del Día. Un cartel, que además se podrá disfrutar en gran tamaño en la fachada de las consejerías de la Junta, en el Paseo de Roma de Mérida durante este mes de septiembre.