Nostrum Group se alía con Aecom España para la construcción de un centro de datos en Badajoz a partir de 2026

Nostrum Group y Aecom España han firmado este lunes, día 1 de diciembre, un acuerdo de diseño y construcción de un centro de datos en la ciudad de Badajoz, en concreto en la Plataforma Logística, cuyas obras podrían comenzar en 2026 con una inversión superior a los 1.900 millones de euros y que se perfila como una de las infraestructuras digitales más ambiciosas de España y aspira a ser referente en Europa.

De este modo, Aecom, líder global en consultoría de arquitectura, ingeniería y medioambiente, ha sido seleccionada por Nostrum Group, a través de su filial Nostrum Data Centers, para liderar el diseño y la dirección de obra de su nuevo centro datos en Badajoz, denominado Nostrum Evergreen y cuya potencia contempla superar los 300 MWe (megavatios eléctricos). Además, la iniciativa prevé generar más de 2.000 empleos durante la fase de construcción y más de 900 en la operación.

El CEO de Nostrum Group, Gabriel Nebreda, y el director general de Aecom España, Javier Camy, han rubricado en un acto en las Casas Consistoriales de Badajoz, en presencia del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, este documento que refrenda el acuerdo al que han llegado ambas firmas para desarrollar juntos este centro de datos, para lo que trabajarán desde la primera fase y los estudios de diseño hasta que concluya la construcción, según Camy.

Nebreda ha destacado en este punto que el acuerdo permite llevar el proyecto a su fase final con toda la ingeniería básica y de detalle constructiva, y que se espera que el mismo tenga todas las licencias y la ingeniería terminada para empezar la construcción en 2026. Así, lo "ideal" sería empezar en este último año la construcción en sí, para lo cual y dependiendo del tamaño de las fases se barajan de 18 a 24 meses de plazo de ejecución, por lo que podría estar concluido en 2027 o 2028.

Sobre el proyecto, ha ahondado además en que el objetivo es que esté "listo" antes que cualquier otro proyecto en Europa de sus dimensiones. "Esto es una competición internacional, o sea, estamos compitiendo contra Finlandia, Francia, Italia, Portugal* y uno de los elementos más importantes para ganar esta competición es que el proyecto esté antes listo para empezar la construcción y construirlo antes que otros competidores internacionales. Eso es lo que queremos conseguir".

Gabriel Nebreda también ha puesto el acento en que este centro de datos en Badajoz contará con una potencia total similar a toda la que hay instalada a día de hoy en España, sumando todos los centros de datos operativos; y en que se han autoimpuesto un plazo "muy exigente" para el inicio de obras de este "mega campus" el año que viene.

VENTAJAS, AGUA Y CONSUMO

Al mismo tiempo y sobre la Plataforma Logística de Badajoz, ha reconocido que una de las ventajas del proyecto frente a otros es que está ubicado en uno de los polígonos industriales más avanzados de España, así como que se sitúa junto a infraestructuras como las ferroviarias o autopistas de fibra óptica o disponibilidad de agua. Se trata de una parcela de unos 220.000 metros cuadrados en una terreno finalista industrial y en cuanto al agua la tecnología que están desarrollando va a minimizar su uso.

Mientras y sobre el consumo energético de un centro de datos de estas características, apunta que es "muy estable" y que se trata de una región en la que "sobre energía" y que tiene una infraestructura eléctrica "más que suficiente". "De hecho", la nueva subestación que se está construyendo en Río Caya está "preparada para mucho más que 300 megavatios".

Por su parte, Javier Camy, ha mostrado la satisfacción de colaborar con Nostrum Group en este proyecto, que será un referente internacional en centros de datos y ha explicado que en Aecom aprovechan su liderazgo internacional en proyectos de alta complejidad técnica y su posición destacada en el ámbito tecnológico en España, para aplicar un enfoque transformador que asegure soluciones sostenibles y adelantadas a su tiempo.

Desde Aecom, ha precisado, participan en todo el proceso, desde la selección del emplazamiento y la evaluación del mismo para la idoneidad del proyecto, a los diseños en todas sus fases, ya sean conceptuales o de detalles, y apoyan la gestión de permisos y la relación con las instituciones, como también dan apoyo durante la fase de obra para asegurar que la infraestructura se construye de acuerdo a lo previsto y en los plazos contemplados. Este proceso completo ayuda a empresas como Nostrum a tener la "certeza" de que están "bien acompañados de principio a fin".

"Esa es nuestra fortaleza, tenemos las mejores experiencias internacionales y las aplicamos a nivel local". Sobre el papel de Aecom en este proyecto en Badajoz, ha indicado que comenzarán con los primeros encajes de diseño y continuarán con los diseños técnicos y acompañarán a Nostrum durante la obra para que los plazos se cumplan y con los estándares de innovación, sostenibilidad y excelencia en ejecución que esperan cuando se han asociado.

VISIÓN ESTRATÉGICA E INTERNACIONAL

La colaboración de Nostrum Group y Aecom combina la visión estratégica de una de las principales empresas de infraestructura digital de Europa con la experiencia técnica de un líder global en ingeniería. Aecom España, que cuenta con más de 900 empleados y un extenso historial en la dirección de proyectos de gran escala, será responsable de liderar tanto el diseño como las obras, asegurando que el proyecto está al nivel de los más avanzados a nivel internacional.

El proyecto, que espera obtener la licencia de obra a mediados de 2026, ya cuenta con la potencia eléctrica asegurada, sin depender del futuro Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica de España 2025-2030. Además, dispone de más de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial finalista en uno de los polígonos más avanzados de la región.

La primera fase contempla la construcción de los edificios que albergan las salas de servidores (Data Halls) y las infraestructuras críticas necesarias para su operación, con una potencia inicial de 150 MWe. La segunda fase, que permitirá alcanzar los 300 MWe, está prevista para iniciarse en el primer trimestre de 2029. El diseño del complejo permitirá escalar la capacidad hasta los 500 MWe, convirtiéndose en una de las instalaciones más ambiciosas del sur de Europa.