El norte de Cáceres permanecerá en alerta naranja por lluvias este sábado

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta de nivel naranja por lluvias para mañana sábado, 15 de noviembre, en la zona norte de la provincia de Cáceres, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, periodo durante el que se podría alcanzar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La alerta por lluvias, en este caso en nivel amarillo, también permanecerá activa en el sur de la provincia de Badajoz desde el sábado a las 10:00 horas hasta la media noche, periodo durante el que este fenómeno meteorológico adverso podría dejar una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además, las comarcas de La Siberia, Tierra de Barros, La Serena, el sur de la provincia de Badajoz, Villuercas y Montánchez permanecerán en alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas del sábado.

Por otro lado, hoy viernes el norte de Cáceres continuará en nivel de alerta amarilla por lluvias hasta las 10:00 horas del sábado 15 de noviembre (que comenzará el nivel naranja). Durante este periodo la precipitación acumulada en esta zona podría alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y se esperan acumulados de entre 150 y 200 litros por metro cuadrado durante la tarde-noche de este viernes y el sábado.

RECOMENDACIONES

Como ya es habitual, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan presentar un riesgo.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la mayor precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos, tiestos, etc. Evitar protegerse en muros, tapias o árboles. En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.