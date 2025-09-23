Miguel Ángel Gallardo confía en la justicia y asegura que la "verdad se acabará imponiendo"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha recalcado que confía en la justicia y ha asegurado que la "verdad se acabará imponiendo". Gallardo se ha pronunciado de esta forma en una carta dirigida a la militancia tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz e abrir juicio oral contra él mismo y contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez.

En la misiva, Gallardo ha aseverado que seguirá "defendiendo, como siempre, la verdad con pruebas y hechos contrastables". "Quiero reiterar que no he participado de ningún modo, ni por activa ni por pasiva, en la contratación del hermano de nuestro secretario general, Pedro Sánchez", ha recalcado.

Del mismo modo, ha insistido en que la plaza que ocupó David Sánchez, tras superar éste "pruebas objetivas de idoneidad" para este puesto directivo, existía "desde hace muchos años" y "en ningún momento se ha acreditado que el proceso de selección y adjudicación fuera irregular, ni siquiera tras los registros que hizo la UCO en la Diputación de Badajoz y del exhaustivo escrutinio de 44 millones de correos electrónicos".

Además, ha explicado que esta causa judicial "no se dirige únicamente" contra él, "sino contra lo que representa el PSOE". "Es un ejemplo más de lo que cada semana observamos por parte de quienes están empeñados en desalojar de la Moncloa a un Gobierno de progreso y a un presidente honorable que están logrando enormes avances para el conjunto de España", ha defendido.

En ese sentido, ha avanzado que no le "van a doblegar" y que defenderá su "absoluta inocencia con la verdad, allí donde sea necesario".

"No conseguirán cansarme: seguiré trabajando cada día por mejorar la vida de los extremeños y extremeñas con la misma pasión y entrega de siempre. Lo haré, además, al lado de los miles de militantes que, como tú, hacéis grande nuestro partido", ha aseverado el secretario general del PSOE de Extremadura.

Miguel Ángel Gallardo ha recordado que, en sus más de 21 años de alcalde de Villanueva de la Serena o de 10 como presidente de la Diputación de Badajoz, siempre se ha movido "en estricto respeto a la ley" y "defendido principios" que "resultan inherentes a los y las socialistas: la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social".