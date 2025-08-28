La VIII edición de la `Noche del Patrimonio´, que se celebrará el próximo 13 de septiembre e incluirá más de 70 actividades culturales gratuitas

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado hoy en el Centro Cultural Alcazaba la VIII edición de la “Noche del Patrimonio”, que se celebrará el próximo 13 de septiembre en diferentes espacios públicos patrimoniales de la ciudad. En este acto también han participado el delegado de Cultura, Antonio Vélez, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma; además de diferentes representantes del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) y de las empresas y asociaciones locales que participarán en este evento.

En este marco, Rodríguez Osuna ha destacado que se trata de “una noche especial”, puesto que se celebra de manera simultánea con el resto de las ciudades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España por la UNESCO, y que, en esta ocasión, incluye “una programación muy diversa y familiar centrada en el público joven” y en la que se dará un especial protagonismo a los “artistas y talentos locales”.

Asimismo, el alcalde ha resaltado que, “como novedad”, en esta edición “pasamos de 54 a más de 70 actividades culturales de música, arte, danza y artesanía”, entre otras, que estarán dirigidas a todos los públicos y se desarrollarán a lo largo de la tarde y noche del sábado 13 de septiembre.

En este sentido, ha asegurado que el “denominador común” de este evento será la apertura de los “espacios públicos patrimoniales de manera gratuita”, además de otros lugares emblemáticos como el Acueducto de los Milagros, el Teatro y Anfiteatro Romano y el Templo de Diana, entre otros.

Se trata, según ha sostenido, de un evento que incluye una amplia oferta cultural y de ocio, bajo el lema “Vive Patrimonio”, que llegará a todos los rincones de la ciudad y donde será necesario realizar una “reserva previa” para poder participar en las diferentes actividades y talleres que se desarrollarán a lo largo de esta jornada.

Además, los principales monumentos y museos de la ciudad tendrán acceso libre y horario especial, donde también se realizarán diferentes visitas guiadas bajo el lema “Abierto Patrimonio”.

Rodríguez Osuna también ha avanzado que en esta octava edición “le vamos a dar mucho valor a la danza, una de las artes escénicas más importantes de nuestro país y que en Mérida está cada vez más presente”, por lo que “durante esa noche podremos disfrutar de uno de los mejores espectáculos de danza contemporánea”, bajo el lema “Escena Patrimonio”, con la actuación del bailarín Marco Flores en el Templo de Diana.

Por último, el alcalde emeritense ha aprovechado para animar al conjunto de la ciudadanía extremeña a visitar durante ese día las ciudades patrimonio, en este caso, Cáceres y Mérida.