La Universidad Popular de Mérida ofrece en el mes de noviembre y diciembre iniciativas de música, teatro y escritura

La Universidad Popular de Mérida ha programado para la segunda quincena del mes de noviembre y el mes de diciembre dos conciertos didácticos, dos talleres de formación teatral y un taller literario, todos ellos con un máximo de quince participantes.

En concreto, estas actividades, de carácter gratuito, están dirigidas a jóvenes mayores de 16 años y a personas adultas, presentadas este martes por la delegada de la Universidad Popular, Pilar Amor, y el instructor del Taller de Teatro, Pedro Montero, quienes han señalado que el objetivo es ampliar los conocimientos de las personas que tengan interés de conocer y aprender.

Entre las iniciativas formativas destacan, con motivo de la Semana Musical de Santa Cecilia, el concierto en el Conservatorio Oficial de Música Esteban Sánchez, que tendrá lugar el 19 de noviembre a las 20,00 horas a cargo del Grupo Circa, con el concierto didáctico 'Bach y Anna'. Asimismo, el día 23, en el Centro Cultural La Antigua, a las 19,00 horas, será el turno de la agrupación 'Cuarteto Ayala'.

En lo que respecta al teatro, se desarrollarán dos talleres denominados 'Teatro, Espacio y Creación', de 20 horas cada uno, a cargo de Pedro Montero y de la compañía Verbo Producciones, en el Espacio Puente Romano. El primero de ellos se llevará a cabo los días 24 y 26 de noviembre y 1, 3, 15, 17 y 22 de diciembre, en horario de tarde los lunes y miércoles de 16,00 a 19,00 horas.

El segundo grupo se impartirá en horario de mañana los martes, específicamente los días 25 de noviembre y 2, 9, 16 y 23 de diciembre, en la franja de 10,00 a 14,00 horas.

Así, la delegada de la Universidad Popular, Pilar Amor, ha explicado que estos dos talleres pretenden utilizar el teatro como "medio fundamental para el desarrollo personal, facilitando herramientas que promuevan la expresión de pensamientos y emociones".

Del mismo modo, el instructor Pedro Montero ha destacado que el objetivo es que el alumnado "conozca, experimente y desarrolle su capacidad de imaginar, crear, jugar y arriesgar, abriendo nuevas posibilidades de expresión"

Además, ha señalado que, a través de distintas dinámicas centradas en la voz, el cuerpo y la interpretación, los participantes podrán "adentrarse de forma más libre y consciente en el mundo del teatro y preparar una posible muestra final o la construcción de un personaje para escena".

Finalmente, el taller de creación literaria y escritura creativa 'Fuera del Margen' se llevará a cabo los días 24 y 27 de noviembre y 1, 5, 8, 11, 15 y 18 de diciembre. Se impartirá los lunes y jueves en el Centro Cultural La Antigua, en horario de 17,00 a 20,00 horas.

La delegada ha recalcado que los participantes desarrollarán sus "capacidades creativas" mediante el aprendizaje de técnicas narrativas, "fomentando el conocimiento de los principales estilos literarios y de género".

Cabe recordar que las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del formulario disponible en la página web del Ayuntamiento de Mérida.