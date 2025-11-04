Tres asociaciones vecinales organizan, junto a FEAFES Calma, una gala benéfica el próximo 21 de noviembre

El Centro Cultural Alcazaba acoge, el viernes 21 de noviembre, la Gala Benéfica de FEAFES Calma Salud Mental que, con una entrada de 5 euros, organiza FEAFES Calma Salud Mental junto a las Asociaciones Vecinales de El Prado, San Juan y San Andrés.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha acompañado a los representantes de los colectivos implicados en la organización de la misma señalando que “desde el Ayuntamiento de Mérida colaboramos y ayudamos a promover y a dar visibilidad a todos los eventos solidarios que se realizan en la ciudad y a todos los eventos que se realizan desde asociaciones vecinales y el resto de asociaciones”.

Por su parte, la directora de FEAFES Calma Salud Mental, Cristina Durán,ha agradecido al Ayuntamiento “porque está siempre apoyándonos en todas las actividades y en todo lo que le proponemos y en este caso especialmente a las tres asociaciones de vecinos que han organizado la gala benéfica”.

Por último, el presidente de la Asociación Vecinal El Prado, Gonzalo Aleson, ha explicado que en la gala van a participar más de 14 artistas y que todo lo recaudado va íntegramente a FEAFES Calma. Las entradas pueden adquirirse en las asociaciones vecinales y establecimientos de cada una de las barriadas y también habrá una Fila 0 para las personas que quieran colaborar.

Los artistas, según ha señalado “son todos de primer nivel” Andrés Lázaro, cantante del musical de Queen, dos folkóricas muy conocidas, Rosario Abelaira y Carmen Tena, además de un grupo que se ha unido para este evento que es Aires de Bolero.

También participará Leonardo Dantés, y la Morena de la gorra, la escuela de baile Meridance, el grupo Querencia de la Escuela de danza de Nuestra Señora de la Antigua, Yorik, Vanessa Blanco, Suli, entre otros artistas, cerrando la gala las drag Priscila Osiris y Lolita Pin Up que serán las encargadas de sortear los regalos que se podrán ganar con la entrada con los regalos que han donado numerosas empresas.

Además, se instalará en la entrada del Centro Cultural Alcazaba una tómbola con numerosos regalos.