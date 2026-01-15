El Teatro María Luisa ofrece 11 obras de teatro y 5 películas en su programación para el primer trimestre

El delegado de cultura, Antonio Vélez, ha presentado hoy la programación del primer trimestre de este año del Teatro María Luisa. “Lo primero que hay que decir es que el año 2025 ha sido el año del María Luisa porque ha tenido una programación estable” señala el delegado municipal.

Acompañado por el Secretario General de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, y por Lope García, director de SEDA, empresa concesionaria del María Luisa, Antonio Vélez explica que “los espectáculos han funcionado muy bien” y que la empresa SEDA “ha hecho un esfuerzo muy importante de adaptación en cuanto a adaptarse a las circunstancias de la ciudad”.

La programación para este primer trimestre “es bastante diversa” comprendiendo un ciclo de humor con monólogos, compañías y autores extremeños y con la incorporación del teatro a la Red Platea del Ministerio de Cultura “que nos asegura unos espectáculos con el sello de calidad que que tiene su catálogo”.

Por su parte, Francisco Palomino, añade que “el trabajo que se está haciendo es un complemento muy importante a todo este ecosistema cultural que hay en Mérida”.

El director de SEDA, Lope García, ha agradecido la acogida del público “con un mes de diciembre y un enero gloriosos en cuanto asistencia” que se ha visto reforzado por la incorporación del nuevo sistema de proyección de cine “a una calidad maravillosa”.

“En esta programación hemos querido tener muy presente el cine, aunque es una época que mira hacia el Carnaval, y la casa del carnaval es el Teatro María Luisa, y por eso habrá un Ciclo Cine Ghibli, junto al Qué risa Maria Luisa, con monologuistas de primer nivel, y nuestro compromiso con el teatro inclusivo; una programación que ofrece más que un género un compromiso, el del teatro comprometido con contar historias”.

La programación comprende un total de 11 espectáculos y 5 películas con un ciclo de cine. Habrá estrenos en Extremadura, con monólogos, humor, danza y una propuesta muy variada que abarca todo tipo de público.

El día 14 de febrero, San Valentín, se proyectará Ghost en dos pases por la tarde a las 17:30 h. y a las 20:30 horas.