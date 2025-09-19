La séptima edición del Festival Acerock traerá las mejores bandas de rock y heavy metal al Acueducto de los Milagros los días 3 y 4 de octubre

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha presentado este viernes la VII edición del Festival Acerock, un evento organizado por la Asociación Acero Mérida, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre, desde las 17:00h hasta las 00:00h, en el Acueducto de los Milagros.

De este modo, Vélez ha destacado “la buena selección musical” que encabeza el cartel de esta edición, que se desarrollará en “uno de los mejores escenarios al aire libre” de la ciudad.

Asimismo, ha señalado que se trata de “una cita ineludible para los amantes de la música rock y heavy metal”, por lo que se convierte en “un gran atractivo” para la ciudad que atrae a público de diferentes puntos de España.

Además, el delegado de Cultura ha reconocido el trabajo de la Asociación Acero Mérida, que “ofrece durante todo el año la mejor música” del género rock en la ciudad, que es, a su vez, “muy potente y de muchas vibraciones y emoción”.

VII EDICIÓN

En la presentación también han participado el presidente de la Asociación Acero Mérida, Israel López Conejero, y el secretario de esta asociación, Miguel González “Barry”. Este último, ha señalado que la celebración de esta séptima edición indica que “las cosas se están haciendo bien” y “poco a poco” este festival va obteniendo “una mayor visibilidad”, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque este evento musical también es “cultura para Mérida, Extremadura y España”.

Prueba de ello, ha asegurado, son “los 242 grupos, muchos procedentes de países latinoamericanos como México y Venezuela, que se han presentado al concurso de bandas”, de las que se han seleccionado cuatro, que “son las que han obtenido más votos” y que competirán en el “mítico concurso”, que tendrá lugar el sábado 3 de octubre, coincidiendo con el arranque de este festival.

Así, las bandas seleccionadas son No Soul, Okultos, Mind Traveller y Koven, que se medirán en una jornada que culminará con la actuación de la legendaria banda de heavy metal Easy Rider como cabeza de cartel.

El domingo 3 de octubre, tal y como ha señalado Miguel González “Barry”, será “el día grande” de este festival con “un cartel de primer nivel” encabezado por míticas bandas y voces del rock y heavy metal como Leo Jiménez, Ópera Magna, los portugueses Godark, Hijos de Overón y Darkness Bizarre, además del grupo ganador del concurso de bandas.

Por otro lado, Israel López Conejero ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida y al Consorcio de la Ciudad Monumental el apoyo y colaboración a “esta cita imprescindible” en el calendario musical de Extremadura en “un entorno único”, que hay que “respetar”, como es el Acueducto de los Milagros.