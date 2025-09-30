INFORME VIAL

La semana pasada se registraron 4 siniestros viales con daños materiales y 2 delitos por conducir bajo la influencia del alcohol

Se apela a la concienciación ciudadana a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol en los que se recuerda que constituyen delitos castigados por el Código Penal

ondacero.es

Mérida |

Policía Local de Mérida, imagen de archivo
Policía Local de Mérida, imagen de archivo | Ayuntamiento de Mérida

La delegación de Policía Local informa que, en la semana comprendida entre el 22 y el 28 de septiembre, se han producido en la ciudad de Mérida 4 siniestros con daños materiales y 2 delitos de conducción bajo los efetcos del alcohol que tramitados por enjuiciamiento rápido.

3 de los siniestros con daños materiales se produjeron en la Avenida Reina Sofía y uno de ellos en la Avenida de Extremadura.

Desde el Ayuntamiento de Mérida se ruega a la ciudadanía que se respeten los límites de velocidad establecidos para evitar incidentes de este tipo que vienen motivados por un exceso en la misma.

Así mismo, se apela a la concienciación ciudadana a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol en los que se recuerda que están tipificados como delitos en el Código Penal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer