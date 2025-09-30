La semana pasada se registraron 4 siniestros viales con daños materiales y 2 delitos por conducir bajo la influencia del alcohol

La delegación de Policía Local informa que, en la semana comprendida entre el 22 y el 28 de septiembre, se han producido en la ciudad de Mérida 4 siniestros con daños materiales y 2 delitos de conducción bajo los efetcos del alcohol que tramitados por enjuiciamiento rápido.

3 de los siniestros con daños materiales se produjeron en la Avenida Reina Sofía y uno de ellos en la Avenida de Extremadura.

Desde el Ayuntamiento de Mérida se ruega a la ciudadanía que se respeten los límites de velocidad establecidos para evitar incidentes de este tipo que vienen motivados por un exceso en la misma.

Así mismo, se apela a la concienciación ciudadana a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol en los que se recuerda que están tipificados como delitos en el Código Penal.