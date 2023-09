La Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad de Mérida selecciona ocho cortometrajes para la sección oficial

La Semana de Cine Inclusivo y Diversidad (Secindi) celebra una nueva edición del 30 de septiembre al 7 de octubre en el Centro Cultural "Santo Domingo" de Fundación CB de Mérida.

Una semana en la que el público disfrutará de proyecciones, coloquios y talleres en torno al mundo de la discapacidad y la diversidad, procurando dar visibilidad a este sector y facilitando a las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de un cine accesible.

Uno de los días en los que se celebrará este festival cinematográfico estará destinado a la proyección de los ocho cortometrajes seleccionados en el concurso de la Sección Oficial.

El ganador del primero premio recibirá 1.000 euros y el segundo 500 euros. También se concederán un Premio del Público, Premio de la Prensa, al mejor Intérprete Femenino, Intérprete Masculino, Guion, Dirección y Premio Secindi Inclusión.

Entre los cortos seleccionados para el concurso se encuentran títulos procedentes de España, Francia, Luxemburgo, Brasil o Argentina, pertenecientes a géneros muy diversos como drama, documental, comedia, adolescente, animación, etc.

Se trata de 'Entre les Mots', de Jonathan Bartholme; 'Ameí te ver', de Ricardo García; 'Estigma', de Aída Argüelles; 'L`Avenir', de Santiago Ráfales; 'Open call', de Katia Crivellari; 'Muy fuerte', de César Ríos; 'Baisse les bras', de Frédéric Philibert; y 'Santí', de Mario Capetillo.

Asimismo, participan en la Sección Especial fuera de concurso una selección de cortometrajes que también se proyectarán durante el certamen. Se trata de 'Naiara', del EA Pancho Lasso, 'La vida entre dos noches', de Antonio Cuesta; 'Diafragma', de Robson Cavalcante; 'Persona normal', de Brigitte Álvarez; 'Edo', de Giambattista Pessarini; 'La rampa', de Juanfer Andrés; y 'This is not a film', de Mahdi Hassanieh.