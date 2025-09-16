La segunda edición del Festival Cinebeat, que une cine y música, trae 40 conciertos que se celebrarán en distintas localidades de la ciudad

La segunda edición del festival de música y cine de la ciudad, Cinebeat, se desarrollará del 9 al 19 de octubre y contará con un total de 40 bandas, tres películas en la sección oficial y una nueva actividad paralela para los escolares: Cinebeat&Young.

El grueso del festival llegará el fin de semana del 17 y 18 de octubre, en el que habrá 35 conciertos, que en diez horas cada día, se realizarán conciertos de 50’ en diferentes salas del centro de la capital extremeña: Tuétano, Café Joplin, Jazz Bar, Maruja Limón, Malamadre y el antiguo Bujío, espacio reservado, como el año pasado, exclusivamente para los socios de la asociación cultural Escena Sonora (en la entrada se podrán hacer socios de manera gratuita para acceder al recinto).

El delegado de cultura, Antonio Vélez, señala que “Cinebeat aglutina cine con conciertos, tanto al aire libre como en sala así como a gente joven y viejas glorias; ya tuvo en su primera edición una aceptación sensacional, promoviendo sobre todo la cultura de la música en sala a la que este año se incorporan nuevos espacios”.

“El festival incrementa el número de conciertos y mantienen el certamen de video clips; va creciendo también en las sinergias con las instituciones, con la hostelería y con los propios grupos y artistas creando la combinación perfecta de ocio, economía y creación artística”, concluye el delegado municipal.

Por su parte, la consejera de cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, explica que “es muy difícil generar una idea, que sea buena y que funcione desde el principio” añadiendo que el festival “fue reconocido ya el año pasado a nivel nacional” y que “el mezclar un escenario como Mérida, con los distintos lugares donde va a estar, este año también en la Sala Trajano, supone un gran trabajo”.

Victoria Bazaga ha querido invitar al festival “a toda Extremadura a que siga viniendo a estos eventos en una ciudad que no nos deja deja descansar, porque según acabamos uno, empezamos otro yo creo que ese es el éxito de Mérida y un éxito que además se eleva a toda Extremadura por su excelencia”.

Bulo, la banda compuesta por varios miembros de ‘Los Robe’, realizará su primer directo en el concierto inaugural el 16 de octubre en el Templo de Diana, donde también actuarán el grupo granadino Srta. Trueno Negro, del que forma parte el batería extremeño Roberto Escudero -quien se fue con Los Planetas en su última gira (Súper 8)- y los cacereños Hombre Tigre, la agrupación que ganó el premio a Mejor Concierto de la edición pasada.

Antes de los conciertos de apertura se presentará en el mismo espacio el libro No sonamos mal, junto a uno de sus autores, el periodista Enrique Zamorano, en el que se narra la crónica oral de la nueva escena indie de guitarras a modo de radiografía de las bandas surgidas en España durante la última década.

“Será un evento único y de una calidad tremenda”, explicó el director de Cinebeat, Ángel Briz Rueda, justo después de agradecer a todas las instituciones que hacen posible “el que para mí es el mejor festival de música de Extremadura por el talento que lo rodea, tanto bandas como profesionales que se parten el alma porque todo salga bien”, reconoció.

“Se trata de un festival que, como sucediera el año pasado, se centra en dar oportunidades al nuevo talento juvenil extremeño, pero sin descuidar las bandas consagradas, algunas otras históricas y algunas que ya estaban fuera del circuito desde hacía años”.

De las 40 bandas confirmadas, 17 más que el año anterior, hay seis que son de fuera de las fronteras extremeñas (Granada, Almería, Madrid y Bélgica), solo siete son de

Mérida y, el resto, de las provincias de Cáceres y Badajoz. De todas ellas, hay siete grupos que se han reunido, única y exclusivamente, para participar en CineBeat, porque llevaban años sin ensayar. Además, 13 son bandas que contienen miembros menores de 35 años, catorce tienen alguna mujer entre sus integrantes y siete son solistas mujeres.

En cuanto a la parte audiovisual, la sección oficial está compuesta por dos películas inéditas en cines extremeños, como son ‘Better Man’, patrocinada por la asociación cultural Cineclub Forum de Mérida (lunes, 13 octubre, María Luisa -18:30 y 21 h.). La otra película es ‘One to One: John and Yoko’, un biopic del exbeatle que tampoco se ha estrenado en la región extremeña (martes, 14 octubre, María Luisa -18:30 y 21 h.). El precio de las entradas será de 5 euros y ya se pueden adquirir a través de la página web del María Luisa (teatromarialuisa.org). En ese sentido, Ángel Briz detalló que “la intención del festival es crecer cada año en todos los sentidos, sobre todo en el aspecto audiovisual”.

Además, uno de los productos estrella de la edición pasada, y también de esta, será el certamen de videoclips que se celebrará el miércoles 15 de octubre, en el Teatro Cine María Luisa, donde se proyectarán los diez videoclips finalistas antes de decidir el vencedor de esta segunda edición. Ya se pueden inscribir los que quieran a través de la página web (www.cinebeat.es). Justo después del concurso, la banda emeritense Anhbe celebrará su primer concierto ante su público, en el Teatro María Luisa, a partir de las 21 horas y con entrada gratuita.

Este año, con la participación del Instituto de la Juventud de Extremadura, se hará una actividad paralela dedicada a los más jóvenes de la ciudad emeritense, Cinebeat&Young, en la que los alumnos de colegios e institutos podrán disfrutar, también de manera gratuita, del mejor cine musical actual y no tanto. En esta edición, las películas seleccionadas son Canta 2 (escolares de Primaria el día 9 de octubre) y Escuela de Rock (Secundaria y Bachillerato el día 10 de octubre), en dos proyecciones cada una en la Sala Trajano.

En esa misma sección, dedicada a los alumnos, habrá acciones abiertas para todos los públicos, como la proyección de un concierto de David Gilmour, filmado este 2025 en Roma, también inédito. Y, posteriormente, el concierto de Flamenjazzy, una banda formada por talentosos jóvenes emeritenses que han formado una superbanda para la ocasión: ‘Chispa’ Carolina Fernández, Rodrigo Parejo, Vahan Sofian y Sergio Borrego.

Se entregarán también los otros dos trofeos que definen al festival: el de Mejor Concierto, que le dará derecho a tocar en la próxima edición en un sitio emblemático de la ciudad en el concierto inaugural, y el premio Eterna, que en este caso es el compositor emeritense José Luis Tristancho, a quien se le reconoce toda una trayectoria que va mucho más allá de su extenso currículo.