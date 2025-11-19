El sábado 29 de noviembre, la Plaza de España acogerá la gran fiesta “Hola Mérida, arranca la Navidad con Europa FM con la participación de Djs nacionales y locales

El Ayuntamiento de Mérida ha organizado, para el sábado 29 de noviembre, la gran fiesta “Hola Mérida, arranca la navidad con Europa FM” con la que se dará la bienvenida musical a la programación navideña de 2025, un día después del alumbrado navideño, en la Plaza de España.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha señalado que “Hola, Mérida, arranca la Navidad con Europa FM, va a ser un evento que por primera vez se va a celebrar en nuestra ciudad, y que va a suponer una actividad multitudinaria como pistoletazo de salida de los grandes eventos navideños de la ciudad”

Un evento patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida que pretende, según ha señalado la delegada, “sacar a la población a la calle y atraer al público de localidades de toda la región para pasar el día en nuestra ciudad, consumiendo en su comercio local en fechas tan importantes y sobre todo en la hostelería de la capital autonómico”.

Por otro lado, ha destacado que se van a programar más eventos para las y los jóvenes de la ciudad “que nos demandan actividades lúdicas y musicales y estamos siempre pensando en ellos. Ya lo hicimos en la feria y también ahora con la llegada de la Navidad pretendemos también, bueno, pues que tengan su espacio y la oportunidad de disfrutar”.

Una fiesta con un formato que ya es casi una tradición en algunas ciudades del país y que acerca a los asistentes a todos los éxitos de hoy y a esos otros favoritos de hace algunos años, siempre con una gran dosis de energía positiva y con espacio para todos los públicos.

Por su parte, el director regional de Atresmedia Radio, Paco Vadillo, ha destacado que “ vamos a vivir el próximo sábado 29 de noviembre una gran fiesta, una fiesta multitudinaria de Europa FM que será la primera vez que llegue a a Extremadura, no solo a la capital extremeña. Son fiestas, que se realizan de forma muy tradicional en eventos tan importantes de España como las fiestas del Pilar, de Zaragoza, la Mercedes, Barcelona, Ibiza, Marbella, Castilla y León, etcétera”.

El objetivo, según Vadillo, “es arrancar la Navidad aunque el encendido será el día anterior y con el que queremos dar la bienvenida a la Navidad, de forma multitudinaria, con una gran fiesta con 6 horas de música en directo”.

En concreto, serán cinco Djs los que estarán en la fiesta, uno de ellos el emeritense Yörick, y que estará abierto a todo el público de forma gratuita desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. El evento comenzará, pinchando para toda la familia, Yörick, comenzando la fiesta con un cañón de nieve artificial para que los más y las más pequeñas de de Mérida puedan disfrutar de esa bienvenida a la Navidad.

A las 7 de la tarde será el turno de la DJ emeritense Amanda Gris que empezará ya a pinchar temas más comerciales de 7 a 8 de la tarde. Y a partir de las 8 de la tarde, Javi Sánchez, Xavi Alfaro y Nía, que forman parte del programa de Eva Soriano de Cuerpos especiales, pincharán hasta las 12 de la noche los temazos más actuales.

El objetivo, ha señalado Vadillo, es querer convertir este evento en una tradición, “arrancar la Navidad con una gran fiesta que está abierta para todos los públicos y que además va a poner música muy comercial de una emisora como es Europa FM. Habrá regalo, habrá sorpresa, habrá animación, etc”.

Por último, la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha manifestado que se trata de una iniciativa “que reafirma a la ciudad de Mérida como capital de la Navidad en Extremadura y que atraerá a miles de personas a nuestra ciudad. Miles de personas que generan economía, dinamizan nuestro comercio local y también nuestra hostelería”.

Ha destacado, además, que este evento coincide con fechas clave para el comercio local como son el Black Friday y el inicio de la campaña navideña”. Al mismo tiempo, ha informado que este viernes, se celebrará la “mesa de seguridad para coordinar este evento y el resto de los programados desde el Ayuntamiento”.