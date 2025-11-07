La Ruta de la Tapa Gourmet, la recta final del Festival Flamenco Mérida, además de conciertos, exposiciones y otros eventos en la agenda cultural y de ocio para el fin de semana

EVENTOS

Ruta de la Tapa Gourmet 2025

Del 6 al 30 de noviembre (de jueves a domingo) se desarrollará una nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida en la que participarán 14 establecimientos de diferentes puntos de la ciudad.

Los establecimientos son: Restaurante Ayre, Cachicho Casa Benito , Capriccio Italiano-Senso Unico, De tripas corazón , Mirador del Guadiana, La Casona Museo, La Casona Plaza, Restaurante La Extremeña, La Faena, Naturacho GastroTapas, Restaurante Las 7 Sillas, The KRAFT Bar, Vaova Gastro y Vía de la Tapa .

Dichos establecimientos ofrecerán una “Tapa de la ruta” por 5 € y una “Tapa Gourmet” por 7 €. Participar en la Ruta de la tapa tendrá un aliciente para todas las personas que la quieran realizar ya que tendrán la posibilidad de entrar en el sorteo de diferentes premios.

Para ello, como ediciones anteriores, deberán rellenar el pasaporte con 3 sellos de distintos establecimientos, que podrán conseguir en los establecimientos participantes, y depositarlos en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa hasta las 14:00 horas del miércoles 2 de diciembre.

Los premios constan, entre otros, de Estancias para dos personas, Experiencias Gastronómicas, Visitas Guiadas, Piezas de Terracota Mérida, Lotes de Vinos de Extremadura, Lote de ibéricos, Lotes de Cava o Cervezas y cenas en establecimientos de la ciudad.

Via Martyrum Santa Eulalia

El 7 de noviembre de 2025, a las 22:00 horas, Mérida revivirá el Vía Martyrum de Santa Eulalia, una noche donde la fe, la historia y la tradición se unen para rendir homenaje a nuestra patrona.

El recorrido partirá desde el Puente Romano, calle cava, plaza del Rastro, calle Romero Leal, calle Berzocana, Puerta de la Villa y la Rambla Mártir Santa Eulalia, hasta llegar a la Basílica de Santa Eulalia, evocando el camino del martirio de la joven emeritense.

Durante el trayecto, los participantes rezarán los martirios de Santa Eulalia, acompañados por una recreación histórica que permitirá revivir los últimos momentos de su testimonio de fe, valor y esperanza.

Organiza la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida. Colaboran las asociaciones recreacionistas Emerita Antiqua y Ara Concordiae, el Consorcio de la Ciudad Monumental y la Basílica de Santa Eulalia.

Festival Flamenco Mérida

Del 18 de octubre al 8 de noviembre, tendrá lugar la IV edición del Festival Flamenco Mérida que este año rinde homenaje a Juan Peña “El Lebrijano” y contará con 5 grandes espectáculos en el Teatro Maria Luisa Mérida:

• Viernes 7 de noviembre: El «mano a mano» más esperado de 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐚𝐢𝐧𝐨.

• Sábado 8 de noviembre: ‘Quiero Cantarte’ de 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 𝐌é𝐧𝐝𝐞𝐳.

Recreación ‘Funus’

El sábado 8 de noviembre el Museo Nacional de Arte Romano celebrará «Funus», una recreación de cómo sería el ritual del funeral de una niña romana. Así, se podrán conocer las costumbres, tradiciones y símbolos que acompañaban cada una de las fases del ceremonial. Plazas limitadas

Visita guiada ‘Mérida Sepulcral’

El Ayuntamiento de Mérida organiza este mes de noviembre visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal, una actividad que invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Bajo el nombre “Mérida Sepulcral 2025”, estas rutas se celebrarán los sábados de noviembre, a las 18:30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita.

CINE

VIII Festival Claqueta Emerita

Hasta el 8 de noviembre se celebrará la VIII edición del Festival de Cortometrajes Claqueta Emerita que en esta ocasión ha recibido un total de 543 cortometrajes procedentes de diferentes puntos del territorio nacional. De ellos, 254 cortometrajes son producciones emergentes (no profesionales) y 81 proceden de centros educativos. Se repartirán un total de 19 premios. El jurado profesional está compuesto por representantes extremeños, directores y directoras de festivales españoles. Los premios se repartirán en una Gala final que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural de Nueva Ciudad.

Hoy viernes 7 de noviembre habrá dos sesiones de proyección de cortometrajes con temática educativas. Ese día habrá un Taller de fotografía en movimiento, por Pablo Ruíz, y tras su realización se visualizarán los Nominados a Mejor Cortometraje Nacional. Ambas actividades en el Centro Cultural Santo Domingo. El sábado 8 de noviembre, por la mañana, se realizará un encuentro con directores con la mesa redonda «La realidad del cine extremeño» por Emilio Luna. También ese día tendrá lugar la Gran Gala Final en el Centro Cultural de Nueva Ciudad.

Cine Filmoteca: «Maspalomas»

Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas; su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

En el Festival de San Sebastián de 2025: Mejor interpretación protagonista. 2 nominaciones.

CONFERENCIAS

Charla 125 aniversario Calvario: «El latido de una herencia: tradiciones cofrades a través del tiempo»

La Sede de la Junta de Cofradías acoge la charla ‘El latido de una herencia: tradiciones cofrades a través del tiempo’ a cargo de Mario Hernández. Será el viernes 7 de noviembre, a las 21:00 horas. Acceso libre

Actividad enmarcada en los actos por el 125 aniversario de la Hermandad del Calvario.

EXPOSCIONES

Exposición “Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]”

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acoge desde el lunes 20 de octubre y hasta el próximo 10 de noviembre la exposición «Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]», realizada por la Diputación de Badajoz y en la que se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil, en el período 1936-1939, por las víctimas de la sublevación militar contra la II República.

MÚSICA

‘El Cascanueces’ de El Ballet de Kiev

La gira del Ballet de Kiev de 2022 por España quedó marcada en la memoria de todos nosotros con la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia que se vive desde entonces. Desde esa primera gira de 2022, el Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk está recorriendo con un éxito arrollador los principales teatros y auditorios de España. En 2025 recorrerán nuevamente los escenarios más prestigiosos de España. El Ballet de Kiev, nos regala en 2025 de nuevo la posibilidad de disfrutar de su versión de El Cascanueces en las fechas cercanas a la navidad, con una versión colorida y muy emotiva, que nos transporta a los sentimientos de la magia y el espíritu de la Navidad. Música de Piotr Tchaikovsky – Libreto de Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer – Coreografía de Marius Petipa.

Vive la Música Fest Tour

Hoy 7 de noviembre en la Sala Trajano, Nor Face organiza Vive la Música Fest Tour, una propuesta para jóvenes que recorre el proceso creativo y performativo de la música urbana contemporánea. El proyecto incluye talleres de composición, técnicas de grabación y una exposición final de los jóvenes talentos extremeños como Jades, Oniriko, Red Element y Del Alba. La actividad culmina en un mini festival donde los participantes presentan al público su maqueta en un entorno profesional. Entrada gratuita.

Rosillo y Cía – Tributo a José Luis Perales

En 2015 nació un proyecto con alma: rendir homenaje a uno de los grandes compositores y cantautores de nuestra historia, José Luis Perales, con motivo de su 70 cumpleaños. Lo que comenzó como una celebración puntual, se ha convertido en una emocionante gira que hoy cumple 10 años sobre los escenarios, recorriendo decenas de ciudades y conquistando corazones allá donde va. Este tributo nace del deseo sincero de reinterpretar su obra desde una visión personal y musicalmente enriquecida, respetando siempre la esencia original. El resultado es un concierto de casi dos horas, con más de 22 canciones inolvidables, interpretadas en riguroso directo, sin artificios, y con una cuidada puesta en escena.

Durante el espectáculo, se recorre la trayectoria completa de Perales: desde sus primeros éxitos hasta aquellas composiciones que escribió para otros artistas, componiendo un repertorio que forma parte de la memoria emocional de varias generaciones.

Jesús Rosillo: Guitarra y voz | Félix Moya: Teclados, arreglos y dirección musical | Miguel A. Martínez: Guitarra y arreglos.

TEATRO

Teatro: «Dos hombres solos sin punto com ni ná» (25 aniversario)

SÁBADO 8 de noviembre 2025

Espectáculo: DOS HOMBRES SOLOS SIN PUNTO COM NI NÁ

Compañía: Kuver Producciones

Sinopsis: Un espectáculo que toca el humor más natural de nuestras «Maris». Manolo Medina caracterizado como una maruja muy charlatana convive con un joven de hormonas activas.

Dos hombres solteros comparten piso: uno trae el dinero a casa; el otro, muy afeminado, se encarga de las labores domésticas siempre con su delantal y un abanico de lunares. No son pareja, de hecho ninguno de los dos es homosexual, pese a lo que afirman las habladurías del vecindario.

La convivencia entre dos personas tan diferentes provoca toda una serie de situaciones que derivan en la carcajada con ese humor tan característico, provocando constantemente la complicidad del público.

Manolo Medina y David Caballero vuelven de gira por toda España con la que se ha convertido en la comedia más longeva de nuestro país, con un espectáculo totalmente renovado pero manteniendo la esencia de siempre. Cualquier cosa puede pasar cada noche con este dúo.

Dirección: Manolo Medina

Intérpretes: Manolo Medina y David Caballero

“QuÉ Festín 2, El Poder de la Rosa”

‘Qué festín 2. El poder de la rosa’ es un musical donde la trama principal es la historia de Bella y Bestia desde el amanecer en la aldea hasta el desenlace donde el maleficio se rompe al fin tras el enamoramiento de ambos. Durante el transcurso del musical, protagonizado por los narradores, la tetera Señora Pott, Lumiere, Dindon y Chip, así como las intervenciones de Gastón y su inseparable Lefou, van dando paso a más de 25 personajes de los diferentes cuentos de Disney, desde los mas clásicos como el Libro de la Selva, hasta los mas actuales como Encanto o Wish, la ultima producción de la factoría.

Un musical, para toda la familia, con un elenco de voces en directo, coreografías espectaculares junto con videomaping que realza las representaciones de las escenas con dos escenografías diferentes y un cuidadoso vestuario, con mas de 20 cambios.

Espectáculo ‘Mini Break’ de Brodas Bros

El 9 de noviembre a las 18 de la tarde, Mini Break, el nuevo show de la compañía Brodas Bros y quiere rendir un homenaje al Hip Hop y toda la galaxia de ritmos, músicas y maneras de moverse y presentar a los más pequeños, de una forma visual y sencilla, la filosofía e historia de este tipo de música.

Dos personajes inseparables, la Hip y la Hop, encontrarán su sitio en el universo de la música junto a sus compañeros de aventuras: el beat y la Break. Y pequeño público que vendrá a ver el espectáculo les acompañará en este participativo viaje de descubrimientos.

El beatbox, el DJing, el scratch, el breakdancing, el grafiti, aspectos fundamentales de la cultura del Hip Hop, se van pasear por nuestro escenario llenándolo de colores. Transformaremos el espacio en dos gigantes platos de pinchadiscos con la Hip y la Hop.

DEPORTES

Velada de Boxeo

El sábado 8 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, la sede de Box’in Mérida (Calle Pontezuelas, 74) acoge la 1ª edición de una Velada de Boxeo.