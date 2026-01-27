Queda inaugurada la pista del polideportivo de la Antigua tras la reforma integral con mejoras en la mayor parte de la instalación

El Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de urbanismo, Silvia Fernández, y el delegado de deportes, Toni Marín, han visitado hoy la pista polideportiva de La Antigua que ha sido renovada de forma integral.

“Esta actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 150.000 euros, ha permitido una renovación integral de las instalaciones, incluyendo la mejora de los vestuarios y la propia superficie de juego” señala el Alcalde.

“Como novedad tecnológica y medioambiental se ha implementado un sistema de eficiencia energética mediante placas fotovoltaicas, destinado a reducir de forma significativa el consumo eléctrico de la infraestructura” añade Antonio Rodríguez Osuna. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la relevancia de esta obra “debido al intenso uso que recibe la instalación durante toda la jornada: por las mañanas, el centro acoge sesiones de gimnasia de mantenimiento y diversos talleres municipales, mientras que las tardes están dedicadas a los entrenamientos y actividades de distintos clubes de fútbol locales”.

Con esta reapertura, el Ayuntamiento “reafirma su compromiso de ofrecer espacios dignos y de calidad que respondan a las necesidades reales de los vecinos y vecinas de la ciudad” destaca el Alcalde. Esta intervención se enmarca dentro de un plan global de inversiones en materia deportiva que supera los 2,5 millones de euros, destinados a poner en valor el conjunto de instalaciones deportivas municipales.

“Tras la remodelación de las pistas de La Calzada y Juan Canet, el Ayuntamiento prevé continuar con la recepción y apertura progresiva del resto de centros en proceso de obra con el objetivo de que la totalidad de las instalaciones deportivas de las distintas barriadas estén finalizadas y a disposición de la ciudadanía antes del próximo mes de abril” concluye Antonio Rodríguez Osuna.

El plan de inversiones abarca, además de la pista de La Antigua, obras de mejora en en seis pabellones polideportivos (Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua) así como en el circuito de motocross de Royanejos y en la pista de atletismo de Diocles.

En los seis pabellones, las mejoras incluyen el equipamiento deportivo y la estructura de los edificios. Se realizarán mejoras en la eficiencia energética, iluminación y pavimentos, entre otras.