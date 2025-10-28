El programa 'Mérida sepulcral' realizará visitas guiadas al cementerio de la ciudad todos los sábados de noviembre

El programa 'Mérida sepulcral' realizará todos los sábados del mes de noviembre, visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal, en una actividad que "invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad".

En concreto, estas rutas se celebrarán los sábados de noviembre, a las 18,30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita, por lo que es necesario la inscripción previa a través de la web turismomerida.org.

El delegado de Turismo, Felipe González, señala que la propuesta ofrece "un paseo por nuestros ancestros, una visita a lo que fuimos y una mirada a lo que seremos", una manera de "luchar contra el olvido, recuperar la memoria de quienes nos precedieron y rendir homenaje a las vidas que ya partieron".

Durante el recorrido, los participantes podrán contemplar la "espléndida arquitectura funeraria de los mausoleos, la melancolía de las tumbas decimonónicas y la belleza marmórea de las esculturas fúnebres", señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Además, descubrirán insólitos epitafios y las leyendas que habitan entre los muros centenarios del camposanto emeritense.

Cabe destacar que las visitas guiadas a cementerios forman parte de las actividades recomendadas por la Ruta Europea de Cementerios, certificada por el Consejo Europeo de Rutas Culturales, un programa que busca "preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico de los cementerios europeos, fomentando la concienciación ciudadana sobre su valor cultural y monumental".

Las visitas tendrán lugar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, y las inscripciones se abrirán los jueves previos. Esta actividad no está recomendada para menores de 12 años.