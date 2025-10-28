TURISMO

El programa 'Mérida sepulcral' realizará visitas guiadas al cementerio de la ciudad todos los sábados de noviembre

Las visitas tendrán lugar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, y las inscripciones se abrirán los jueves previos

Mérida |

El programa 'Mérida sepulcral' realizará todos los sábados del mes de noviembre, visitas guiadas especiales y gratuitas al cementerio municipal, en una actividad que "invita a la reflexión, la memoria y el descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad".

En concreto, estas rutas se celebrarán los sábados de noviembre, a las 18,30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos y un aforo limitado a 30 personas por visita, por lo que es necesario la inscripción previa a través de la web turismomerida.org.

El delegado de Turismo, Felipe González, señala que la propuesta ofrece "un paseo por nuestros ancestros, una visita a lo que fuimos y una mirada a lo que seremos", una manera de "luchar contra el olvido, recuperar la memoria de quienes nos precedieron y rendir homenaje a las vidas que ya partieron".

Durante el recorrido, los participantes podrán contemplar la "espléndida arquitectura funeraria de los mausoleos, la melancolía de las tumbas decimonónicas y la belleza marmórea de las esculturas fúnebres", señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Además, descubrirán insólitos epitafios y las leyendas que habitan entre los muros centenarios del camposanto emeritense.

Cabe destacar que las visitas guiadas a cementerios forman parte de las actividades recomendadas por la Ruta Europea de Cementerios, certificada por el Consejo Europeo de Rutas Culturales, un programa que busca "preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico de los cementerios europeos, fomentando la concienciación ciudadana sobre su valor cultural y monumental".

Las visitas tendrán lugar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, y las inscripciones se abrirán los jueves previos. Esta actividad no está recomendada para menores de 12 años.

