El programa `Agustito en Mérida´ llenará los “espacios patrimoniales” de la ciudad de teatro y danza para dar visibilidad al arte emergente y a jóvenes creadores

La delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha presentado hoy la programación del programa “Agustito en Mérida”, que se incluye dentro de la programación del Festival de Mérida, acompañada por el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, el coordinador de este programa y representante de TAPTC? Teatro, Javier Llanos; además de algunos de los protagonistas de las representaciones que acoge esta iniciativa como la actriz Lucía Ferrán, el director Adrián Herrera, y los actores, Mario de Silva y Miguelito Marín.

En este contexto, la delegada de Juventud ha señalado que este proyecto, en el que colabora el el Ayuntamiento de Mérida, “está formado por diversas representaciones de jóvenes artistas locales con temática grecolatina en el seno del Festival Internacional de Teatro Clásico”, pero, ha incidido, “con un toque rebelde con el fin de acercar a la juventud al Festival”.

Asimismo, Iglesias ha subrayado que esta iniciativa persigue “dos objetivos clave”, que, a su vez, “son muy importantes y en los que el Ayuntamiento de Mérida tiene un compromiso firme”, por un lado, “apoyar y dar visibilidad a jóvenes creadores” y, por otra parte, “hacer la cultura accesible para todas y todos, y, en especial, para la juventud”. Además, ha remarcado que el programa `Agustito en Mérida´, que aporta “una mirada fresca e innovadora”, es “el mejor complemento” para el Festival, ya que es el propio sector escénico local joven el que realiza estas representaciones en un escenario maravilloso como son los espacios patrimoniales con los que cuenta nuestra ciudad”.

Por otro lado, el director del Festival de Mérida ha señalado que se trata de un “proyecto de intervención cultural” que “nace con la voluntad de abrir nuevas puertas al arte, al talento emergente y a las formas contemporáneas de la expresión escénica”, poniendo el foco en “nuestros propios creadores, jóvenes locales comprometidos con la ciudad y con el patrimonio cultural”. Todo ello, ha resaltado, en “un espacio de libertad creativa”, que “invita al público a vivir el legado romano desde una perspectiva distinta”.

Por último, el coordinador del programa “Agustito en Mérida” ha destacado que entre los días 22 y 27 de agosto se llevarán a cabo en distintos espacios emblemáticos de la ciudad como el Pórtico del Foro y la Plaza de Pontezuelas ocho representaciones teatrales y de danza que, a su vez, simbolizan “un acto de responsabilidad y compromiso con los artistas emergentes”.

En este sentido, Llanos ha señalado que se trata de “proyectos unipersonales de dramaturgia muy interesantes y diferentes”, que parten de la cultura y la mitología grecolatina.

Todas las representaciones comenzarán a las 21:15 horas y la entrada tendrá un coste de 4 euros para las representaciones únicas y 6 euros para las representaciones dobles.

PROGRAMACIÓN `AGUSTITO EN MÉRIDA´

Viernes 22 de agosto (programa doble: Danza /teatro)

21:15h. Pórtico del Foro: Medusa

22:00h. Plaza de Pontezuelas: Arpegios del Abismo

Sábado 23 de agosto

21:15h. Pórtico del Foro: Patroclo

Domingo 24 de agosto

21:15h. Pórtico del Foro: El hombre laureado

Lunes 25 de agosto

21:15h. Plaza de Pontezuelas: Calígula, algo descabellado

Martes 26 de agosto

21:15h. Pórtico del Foro: Epopeya de Edipo de Tebas

21:30h. Pórtico del Foro: Alexorum “Pienso, luego me quejo”

22:30h. Pórtico del Foro: Impros a la romana

Miércoles 27 de agosto (Programa doble)

21:15h. Pórtico del Foro: Medusa

22:00h. Pórtico del Foro: Patroclo