La Policía Local realizó un total de 31 pruebas de alcoholemia la semana pasada

La Policía Local informa, en su balance de siniestralidad vial correspondiente a la semana del 3 al 9 de noviembre, que se realizaron un total de 27 diligencias, de las cuales 24 estuvieron relacionadas con daños materiales y 3 con lesiones leves.

Entre los incidentes más destacados se encuentran diferentes daños materiales por colisiones de vehículos en la avenida José Fernández López, Reina Sofía y Felipe VI.

En el Paseo de Roma se produjeron daños y lesiones leves a una persona por no respetar la preferencia en el paso de peatones. También hubo daños personales leves en el choque entre un vehículo de movilidad personal (VMP) contra un furgón en el camino de Mirandilla.

En el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local realizó 31 pruebas de alcoholemia, con dos positivas por debajo de 0,50 mg/l, que derivaron en las correspondientes denuncias administrativas.