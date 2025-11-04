La Policía Local realizó un total de 11 diligencias en el ámbito de la seguridad vial la pasada semana

La Policía Local informa, en su balance de siniestralidad vial correspondiente a la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, que se realizaron un total de 11 diligencias, de las cuales 8 estuvieron relacionadas con daños materiales y 2 con lesiones leves.

Entre los incidentes más destacados se encuentran colisiones entre turismos por no respetar la preferencia de paso en Avenida Reina Sofía, Glorieta Octavio Augusto, Avenida Casa Herrera y Calle Villamesías, además de un atropello leve a un peatón en Avenida del Peral, en un paso de peatones.

Asimismo, se instruyeron dos atestados por conducción bajo los efectos del alcohol, uno de ellos tras una colisión contra un bolardo en Calle Puente, y otro en Calle Almendralejo, ambos con daños materiales y juicio rápido en uno de los casos.

En el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local realizó 17 pruebas de alcoholemia, con una positiva por debajo de 0,50 mg/l, que derivó en la correspondiente denuncia administrativa.

El informe fue remitido por la Unidad de Atestados e Investigación de Siniestros Viales al delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico.