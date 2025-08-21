Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil realizarán más de 600 servicios durante la Feria de Mérida

La Feria de Mérida contará con 376 servicios de la Policía Local y hasta 14 patrullas los días de mayor afluencia, sumados a los 220 servicios que ofrecerá Policía Nacional y los 50 que llevará a cabo la Guardia Civil de Trafico durante toda la semana de duración.

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, y la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, han dado a conocer este jueves todos los detalles tras la Junta Local de Seguridad con motivo de la Feria, que se celebra del 31 de agosto al 7 de septiembre.

A reglón seguido, la alcaldesa en funciones ha señalado que la ciudad tiene una programación "muy importante" durante estos días, con más de 40 eventos organizados tanto por parte del ayuntamiento, como por entidades privadas.

En este sentido, Yáñez ha dicho que es "fundamental" la prevención y por ello donde se van a realizar "más esfuerzos" son en los eventos "especiales", que se van a concentrar especialmente, en la Plaza de España, el Recinto Ferial y el Paseo de Roma.

Sin olvidar, ha señalado, los eventos que se van a llevar a cabo en las distintas barriadas pero que "no van a tener la misma afluencia de gente que los tres puntos anteriores, sobre todo los días 3, 4 y 5 con motivos de los conciertos en la Plaza de España".

A los más de 600 servicios que van a realizar la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, Yáñez ha indicado que se le van a sumar toda la plantilla de limpieza y también habrá un servicio especial de autobús urbano con 2 líneas, que saldrán a cada hora, a partir de las 23,00 horas, del Paseo de Roma.

Asimismo, Cruz Roja ampliará su horario de 21,00 a 04,00 horas y este año contará con un servicio de enfermería para aquellas situaciones de emergencias para así evitar que se tengan que derivar a los servicios de urgencias de los centros de salud o del hospital.

También Yáñez ha señalado que durante estos días se contará con efectivos de Protección Civil y los Bomberos del CPEI de Badajoz que efectuarán 75 servicios.

En cuanto al punto Violeta, la alcaldesa en funciones ha indicado que estará situado en la Plaza de España, Paseo de Roma y el Recinto Ferial como punto de "referencia, preventivo e informativo" para todas aquellas personas que quieran recibir información.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, se ha referido a los más de 200 servicios que llevará a cabo la Policía Nacional durante la semana de feria y los 50 que realizará la Guardia Civil de Trafico.

En este punto, Cortés ha lanzado un mensaje a la población para que no utilicen el coche si han bebido, ya que los agentes de tráfico estarán todos los días de feria realizando controles de alcoholemia y drogas en las distintas entradas y salidas de Mérida con el fin de evitar accidentes de tráficos.

Así, ha insistido en que la Guardia Civil no establece los controles para poner multas, sino para recordar a los ciudadanos que no deben consumir alcohol ni drogas si van a conducir, ha concluido.