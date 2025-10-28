La Policía Local de Mérida realizó la pasada semana 17 atestados en el ámbito de la seguridad vial

La Policía Local de Mérida ha realizado un total de 17 atestados en la ciudad en el ámbito de la seguridad vial en la semana del 20 al 26 de octubre.

De estas diligencias, siete estuvieron relacionadas con daños y seis resultaron con daños materiales y lesiones de carácter leve.

Entre ellas, se registraron incidentes con daños materiales en C/Baldomero Díaz Entresoto, Paseo de Roma, Ronda de los Eméritos, avenida Reina Sofía y Camino viejo de Mirandilla.

Asimismo, los incidentes que resultaron con daños y lesiones leves se produjeron en avenida de la Libertad, avenida Reina Sofía y avenida del Río, entre otras vías, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

De igual modo, en el ámbito de la seguridad preventiva, se llevaron a cabo un total de 33 pruebas de alcoholemia. De éstas, tres resultaron positivas por debajo de 0,50 mg/l, con las correspondientes denuncias administrativas; y otra más fue positiva y por encima de los 0,65 mg/l, con denuncia penal.