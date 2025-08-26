Patas al Agua celebra su VIII edición y espera congregar a doscientas personas y medio centenar de perros en la piscina del Guadiana

El Ayuntamiento y la Asociación Cultural para la Defensa de los Animales de Mérida (ACUDAME) ponen en marcha la VIII edición de su evento lúdico "Patas al Agua", que se celebrará el sábado, 31 de agosto, en la Piscina del Complejo Polideportivo Guadiana.

Este evento ofrece a las familias la oportunidad de disfrutar de un día de piscina en compañía de sus perros. Comenzará a las 12.30 horas y se extenderá hasta las 20 horas. “Un evento que es bastante atractivo y pionero en Extremadura” señala el delegado de sanidad y centro zoosanitario, Marco Antonio Guijarro.

“La piscina se mantiene abierta ese día solo para esta actividad, para poder disfrutar de un día en el que la familia al completo con su perro”.

“El Ayuntamiento, desde la primera vez que se propuso esta actuación, nos pareció una idea magnífica. Es una forma también de promocionar las adopciones, la convivencia, de mentalizar a la ciudadanía del respeto a las mascotas y la responsabilidad que implica tenerlas” concluye el delegado.

Es un evento que hacemos con muchas ganas y mucha ilusión” explica la responsable de ACUDAME, Lidia Esteban, “viene mucha gente de fuera y es un evento que aunque somos muy pocos voluntarios para poder organizarlo, lo hacemos siempre porque es un disfrute para todos”.

La actividad principal será el baño conjunto de perros y personas en la piscina. Se espera una afluencia de unas 200 personas y medio centenar de perros.

En la apertura se realizará una lectura de microchips y una comprobación de pasaportes sanitarios (verificando la vacuna de la rabia y la desparasitación al día) por parte del voluntariado de ACUDAME.

El evento no persigue fines lucrativos, y la recaudación será destinada a los fines de la asociación. Se ofrecerán bonificaciones o entradas gratuitas para colectivos en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales.

Cada persona mayor de 18 años podrá asistir con un máximo de dos perros. Es obligatorio presentar la cartilla sanitaria del perro, confirmando que el animal tiene microchip, la vacuna de la rabia al día y está desparasitado. No se permitirá la entrada a hembras en celo.

Los perros catalogados como PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) deberán cumplir estrictamente con la normativa vigente dentro del recinto.

Además, queda prohibido el uso de collares de pinchos, ahogo, impulsos eléctricos y correas extensibles. Se ruega no asistir con perros con problemas de agresividad hacia otros perros, y la organización se reserva el derecho de expulsión.

Los menores de 18 años deben ir acompañados de un adulto. Es responsabilidad de los dueños recoger las heces de sus animales en todo momento.

Las entradas, con un precio simbólico destinado a sufragar los gastos del evento (socorristas, seguro, limpieza y material), serán las siguientes:

- Adultos: 4 euros.

- Perros: 3 euros.

- Niños (hasta 14 años): 2 euros.