El Parque de las Siete Sillas acoge, el 20 y 21 de septiembre el “7 sillas Fest”

Os Fusiles, The Groovaloovas, Kings of The Beach, Howlin’ Ramblers, Charlie Hightone, Rack Roll & The Remayteds, El Gran Quelonio, Branquias Johnson, Tus Novias Indie, ElectroZacho, The Achos, Elena Gog serán las bandas que participarán en este festival

