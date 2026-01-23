Pablo Alborán volverá a subirse al escenario del Teatro Romano de Mérida

Pablo Alborán vuelve al Teatro Romano de Mérida y al STONE&MUSIC Festival. Será el 21 de junio cuando el cantante se reencuentre con el público extremeño en su única actuación en la región dentro de su nueva gira global, KM0.

Las entradas se ponen a la venta mañana, 24 de enero, a las 10:00 horas. Podrán adquirirse en el portal de entradas oficial del festival (www.eventsentradas.com) y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida durante el sábado 24 por la mañana, en horario de 10:00 a 14:00 horas. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas en estos puntos de venta oficiales para evitar problemas.

Alborán vuelve a los escenarios con KM0, su séptimo álbum de estudio que viene acompañado de un tour que le llevará a países como Chile, Argentina, Brasil o Estados Unidos, además de a las principales ciudades españolas. Este disco supone un “empezar de cero” para el artista, que da paso a una nueva etapa creativa más madura, introspectiva y con una renovada libertad artística.

«Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma, vivo por esto. Es una profesión maravillosa que me permite conectar con la gente», declaraba el cantante durante la presentación de la gira. Esa conexión volverá a tenerla con el público del Stone, donde ya actúo en las ediciones de 2018, 2021 y 2022, en la que se espera sea una nueva noche mágica de música y emociones en un escenario único en el mundo.

Con Alborán ya son nueve los artistas que conforman el cartel de la undécima edición del certamen, que también contará con las actuaciones de HAUSER (5 jun), Sergio Dalma (6 jun), José Mercé (7 jun), Malú (12 jun), Pablo López (13 jun), Siloé (19 jun – entradas agotadas), Antoñito Molina (20 jun) y Ana Torroja (27 jun).