Las obras de rehabilitación energética de 140 viviendas protegidas en Mérida finalizarán en diciembre

Las obras de rehabilitación energética de 140 viviendas de promoción pública ubicadas en la avenida de Portugal y la avenida Luis Álvarez Lencero en Mérida finalizarán el próximo mes. Se trata de un conjunto residencial compuesto por un grupo de bloques de viviendas de diferentes tipologías, distribuidos en 19 portales en torno a un patio central.

En las fachadas exteriores se ha procedido a la instalación del sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico a través del Exterior). Además, en todo el recinto se han mejorado las instalaciones existentes de climatización, sustituyendo los equipos obsoletos; se han cambiado las carpinterías exteriores por unas de PVC y vidrios de doble cámara con gas argón, y se han incorporación marcos metálicos fijados a la fachada que sirven tanto como parasoles como elementos de protección solar como herramientas para alojar las unidades exteriores de climatización y los tendederos.

Esta actuación supone un cambio en la percepción exterior del edificio y su imagen urbana, redefiniendo cada fachada en función de su orientación e instalaciones existentes y usos habitacionales, dotadas además con materiales duraderos y fiables.

El proyecto y dirección de obras ha sido realizado por la empresa Dunar, mientras que la ejecución de las obras corre a cargo del Grupo Empresarial Magenta.

Los trabajos, financiados en un 85 por ciento con fondos europeos Feder, han sido visitados este miércoles por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo; y por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua.