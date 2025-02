XMérida respalda la Agenda Urbana del gobierno de Rodríguez Osuna pese a algunas "medidas ambientalistas innecesarias"

El portavoz del grupo municipal de XMérida, Miguel Valdés, ha anunciado su "respaldo general" a la Agenda Urbana de Mérida como hoja de ruta que puede generar beneficios significativos en el futuro para las barriadas y las infraestructuras de la ciudad, si bien no comparte algunas "medidas ambientalistas innecesarias".

"Reconocemos la importancia de contar con una planificación que promueva el desarrollo y mejore la calidad de vida de los ciudadanos", señala la formación en una nota de prensa.

XMérida considera, no obstante, que algunas de las medidas "ambientalistas" incluidas en esta agenda "no son necesarias" para una ciudad como Mérida, cuya realidad y contexto "no justifican ciertos retos como el cambio climático o la huella de carbono".

En este sentido, consideran que estas cuestiones "no son relevantes para la ciudadanía", como así han dejado patente "en multitud de ocasiones" con su oposición a la implantación de la Zona de Bajas de Emisiones.

Asimismo, subraya que la Agenda Urbana no es un acuerdo vinculante, sino una "propuesta orientativa" que puede ser "ajustada y revisada" en función de las prioridades y necesidades "reales" de Mérida.

Por ello, anima al ayuntamiento a buscar un "equilibrio" entre las propuestas planteadas y las demandas de los vecinos, "priorizando siempre lo que resulte más beneficioso" para la ciudad, como la industria, patrimonio, turismo, cultura, infraestructuras y apoyo al emprendimiento, señala.

Finalmente, la formación apunta que seguirá trabajando y participando "de manera constructiva", para garantizar que esta agenda sea una "verdadera herramienta que sirva de base para futuros proyectos europeos, priorizando soluciones prácticas y adaptadas a nuestra realidad local".