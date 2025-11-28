No te pierdas este sábado la fiesta “Hola Mérida, arranca la navidad con Europa FM” en la Plaza de España

La Plaza de España será el escenario este sábado 29 de noviembre, de la gran Fiesta DJS “Hola Mérida, arranca la navidad con Europa FM” con la que se dará la bienvenida musical a la programación navideña de 2025, un día después del alumbrado navideño.

En concreto, serán cinco Djs los que estarán en la fiesta y que estará abierto a todo el público de forma gratuita desde las 18:00 horas de la tarde hasta las 24:00 horas de la noche. El evento comenzará con el DJ emeritense Yörik que pinchará para toda la familia, comenzando la fiesta con un cañón de nieve artificial para que los más y las más pequeñas de Mérida puedan disfrutar de esa bienvenida a la Navidad. A las 19:00 horas de la tarde será el turno de la DJ emeritense Amanda Gris, que empezará ya a pinchar temas más comerciales, y a partir de las 20:00 horas, turno para Javi Sánchez, Álex Muguiro y Xavi Alfaro, que forman parte del programa de Eva Soriano de Cuerpos especiales que pincharán hasta las 12 de la noche los temazos más actuales.

Una fiesta con un formato que ya es casi una tradición en algunas ciudades del país y que acerca a los asistentes a todos los éxitos de hoy y a esos otros favoritos de hace algunos años, siempre con una gran dosis de energía positiva y con espacio para todos los públicos.

El director regional de Atresmedia Radio, Paco Vadillo, ha destacado que “vamos a vivir el próximo sábado 29 de noviembre una gran fiesta, una fiesta multitudinaria de Europa FM que será la primera vez que llegue a a Extremadura, no solo a la capital extremeña. Son fiestas, que se realizan de forma muy tradicional en eventos tan importantes de España como las fiestas del Pilar, de Zaragoza, la Mercedes, Barcelona, Ibiza, Marbella, Castilla y León, etcétera”. El objetivo, según Vadillo, “es arrancar la Navidad aunque el encendido será el día anterior y con el que queremos dar la bienvenida a la Navidad, de forma multitudinaria, con una gran fiesta con 6 horas de música en directo”.

El evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida y la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha señalado que “Hola, Mérida, arranca la Navidad con Europa FM, va a ser un evento que por primera vez se va a celebrar en nuestra ciudad, y que va a suponer una actividad multitudinaria como pistoletazo de salida de los grandes eventos navideños de la ciudad”.