El nuevo tanatorio empieza a funcionar en Mérida

Hoy ha tenido lugar la inauguración del nuevo Tanatorio Santa Eulalia, en Nueva Ciudad, que ha abierto el Grupo Iniciativas Alcaesar S.L, empresa líder en el sector funerario de la región.

su director ejecutivo, Juan José López Vivas, ha señalado que “con este tanatorio, se pretende atender y cuidar a aquellas familias que acaban de sufrir la pérdida de un ser querido en un espacio diseñado para cubrir las necesidades de aquellas familias de Mérida y alrededores que demanden la atención de nuestros servicios”.

Ha indicado que, la dilatada experiencia en el sector ha llevado al Grupo a crear diferentes y amplios espacios dentro de la instalación, ya no solo en las zonas comunes como son cafetería, hall, capilla en cuyo altar se encuentra un panel para taparlo, de manera que se puedan hacer funerales no religiosos, paseos exteriores, etc; sino que, en cada sala familiar, hay un espacio más íntimo y privado reservado para la familia directa de la persona fallecida que necesitan de algunos momentos de evasión y descanso; en ellas hay un aseo privado exclusivo para la familia y un office totalmente equipado donde además se ofrece de un catering de cortesía para todas las familias que son atendidas en el Tanatorio.

Las salas apartamento cuentan con más de 70 metros cuadrados, y el edificio cuenta con una amplia zona de parking privado y se suma a ello, gracias a su

ubicación, “tres amplias avenidas que confluyen en la entrada principal del Tanatorio con grandes zonas de aparcamiento público, ello facilita mucho el acceso de familiares y amigos para venir a expresar sus condolencias”.

El Tanatorio tiene una plantilla de 12 trabajadores directos y de manera indirecta otras 6 personas de servicios de limpieza, mantenimiento y cafetería.

En la inauguración, el alcalde ha destacado que “esta inauguración es un acto importante para la ciudad de Mérida, no sólo porque es una empresa más que se instala en la ciudad y que crea 12 puestos de trabajo, sino que es un servicio público para toda la ciudad y que tiene un nombre precioso como es el de Santa Eulalia, en un año tan especial como el Jubilar Eulaliense”.