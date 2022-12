María Guardiola lamenta la decisión de dimitir tomada por el 90% de la Junta Gestora Local del PP de Mérida

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado la decisión que ha tomado la Junta Gestora Local del PP de Mérida después de que un 90 por ciento de sus miembros hayan presentado la dimisión en una reunión convocada de forma urgente durante la pasada tarde.

Esta decisión, que ha sido trasladada a los órganos provinciales para que se hagan efectivas las dimisiones en el Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará este miércoles, día 14, se produce después de que el hasta ahora presidente de la Junta Gestora Local del PP emeritense, Miguel Valdés, anunciase este pasado martes su dimisión tras el nombramiento de Fátima Mulero como candidata del partido a la Alcaldía de la capital extremeña en las próximas elecciones municipales.

A preguntas de los periodistas por su valoración al respecto en una rueda de prensa en la sede del PP de Badajoz, Guardiola ha mantenido que Fátima Mulero "es la persona que tiene que liderar el proyecto político de renovación y de cambio en Mérida", tras lo que ha lamentado las decisiones que ha tomado la gestora.

"Porque los proyectos, y aquí lo hemos dejado muy claro y sobre todo los protagonistas, no son proyectos personales, son proyectos pensados en los ciudadanos, pensados en los vecinos, en ese caso pensando en los emeritenses", ha señalado en una comparecencia en la que ha anunciado que desde la dirección regional y la provincial del partido van a proponer al Comité Electoral Nacional la designación como candidato 'popular' a la Alcaldía de Badajoz al actual alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera.

María Guardiola ha avanzado, asimismo, que los 'populares' apuestan "de una manera muy firme" por que el coordinador local del PP de Badajoz, Antonio Cavacasillas, lidere el partido en la ciudad de Badajoz y sea "el número uno" de la formación bajo la figura de presidente local.

Y es que, para la presidenta regional de los 'populares', "todas las decisiones que se toman es pensando en nuestros vecinos". "Lo cómodo para cualquier dirigente es que todo se mantenga como está, pero yo no he venido a la política a hacer eso, yo he venido a gobernar mi tierra, a cambiar mi tierra y voy a hacer todo lo posible para que eso sea posible", ha señalado.

Finalmente, y sobre Fátima Mulero ha incidido en que "desde luego tiene todo nuestro apoyo, y se ha mostrado "segura" de que "en muy poquito tiempo va a tener el apoyo de la mayoría de los emeritenses".