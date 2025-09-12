Licitada la segunda fase del proyecto de mejora de la red general de abastecimiento en la barriada de San Juan y María Auxiliadora

El perfil del contratante y la Plataforma de Contrataciones del Estado, recogen la licitación de la Fase 2 del proyecto de mejora de la red general de abastecimiento en la barriada de San Juan por un importe de 1 millón de euros.

La red de abastecimiento de San Juan cuenta con mas de 11.000 metros de tubería de fibrocemento que proporciona servicio a unos 1.100 puntos de suministro. Durante los últimos 2 años se han producido un importante numero de roturas en la red general llegando a más de 12 intervenciones en la misma, además de unas 20 fugas en acometidas

Concretamente la segunda base comprende la zona “alta” de la barriada, esta zona estaría delimitada por la Calle Duque Claudio al sureste, la Avda. Felipe VI al suroeste, la Calle Siervas de San José al oeste y por el norte el borde urbano actual que delimitan las calles Carboneros, Tapiceros, Río Tiétar, San Lucas, Barqueros y Ntra. Sra. de Loreto.

En la barriada existe red de distribución con tubería de fibrocemento, la cual ha superado la vida útil y es propensa a roturas por cambios de temperatura,

solicitaciones y variaciones de presión; se sustituirá la misma por tubería de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad.

En esta fase, se actuará también en la mejora de la red de abastecimiento en Barriada de María Auxiliadora que presenta, en algunas zonas, los mismos problemas que en la Barriada San Juan, es decir, tuberías de fibrocemento en el final de su vida útil, ubicadas en zonas “bajas” y sensibles a solicitaciones, cambios de presión y temperatura.

Esta situación provoca roturas periódicas en la red. En otras zonas de esta barriada no se presentan dichos problemas porque con actuaciones anteriores se procedió a la renovación de la red con tubería de fundición

En la primer fase se está en la parte baja de la barriada para, posteriormente, realizar la transformación de la parte alta y la concesión con María Auxiliadora. En esta primera fase han quedado fuera de servicio mas de 5.500m de tubería de fibrocemento.

Dentro de este ambicioso proyecto, se procederá, además, a la renovación del pavimento y acerados, así como al refuerzo de la capa de rodadura, la mejora de la accesibilidad y la ordenación del aparcamiento en la Avenida Felipe VI.

En caso de imprevistos durante los trabajos, los titulares del contrato que tengan actualizados sus teléfonos móviles en Aqualia recibirán un SMS automático con la información del corte de suministro por lo que ha pedido a los vecinos y vecinas que los actualicen en la oficina de Aqualia, en el teléfono 900 822 085 o en merida@aqualia.es