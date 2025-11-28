Este sábado se pone el broche de oro al Festival de Cine Inédito con la gala de clausura y la entrega del Premio Miradas

El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 20:30 en el Teatro Cine María Luisa de Mérida, tendrá lugar la gala de clausura del XX aniversario del Festival de Cine Inédito de Mérida. Este viernes se ha presentado en el bar Galatea (frente al María Luisa) ante los medios el evento, que contará con varias actuaciones y un inmenso recorrido testimonial, audiovisual, musical y artístico de lo que han sido estos veinte años de vida del Festival.

Una ceremonia que presentará y dirigirá el artista extremeño Joseán Moreno, que volverá a ser el maestro de ceremonias de esta edición. “Es un placer volver a estar aquí de nuevo, porque va a ser una gala muy especial en la que habrá mucha música, mucho baile, muchas risas y muchos recuerdos; buenos y malos”, detalló. “Haremos una pequeña retrospectiva de lo que han sido estos años, que han dado para mucho, porque como buena fiesta de cumpleaños va a ser muy entretenida y divertida”, indicó Joseán.

La gala contendrá arte para todos los públicos, desde danza, pasando por bailes, hasta música en directo, una banda compuesta por cinco músicos, dos voces femeninas y un cantante principal, que será el propio Joseán. “Recordaremos algunos de los momentos más especiales de todos estos años, que también tienen que ver con nuestras vidas, por eso habrá varios testimonios de públicos y jurados que han pasado por aquí”. Además, “contaremos con la presencia de AlbaGog y Adri, que bailarán danza”, como ha sido habitual desde hace ya bastantes años en las galas de clausura del FCIMerida.

Vahan, director de la banda musical, comentó que “es un placer trabajar con Joseán, que es un magnífico artista. Yo, como bien sabéis, soy armenio y músico de jazz, así que tocaré el piano y algo de sonido de bajo; haré de dos músicos”, dijo entre risas. Además, durante la gala, se entregarán el Premio Miradas a los fundadores de Cine Asia, y los del Público y Jurado Joven, a mejor película.