CARNAVAL ROMANO

El domingo 29 se ponen a la venta las entradas para los Cuartos de Final del COAM en la taquilla del María Luisa

Será a partir de las 10:00 horas y cada persona podrá retirar un máximo de 2 entradas por sesión, los niños y niñas menores de dos años no pagan entrada siempre que no ocupen butaca Las personas con movilidad reducida deberán escribir un correo a info@culturaenmistacones.com para hacer la resereva de la entrada, con ello, se facilita la gestión de manera que no tengan que hacer cola en la taquilla. Deberán acreditar dicha circunstancia en el mail

Redacción