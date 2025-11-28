Conoce los detalles del encendido de navidad en Mérida

Hoy viernes, a las 19 horas, se procederá al encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad que este año cuenta con 1.023.000 puntos led que iluminarán 52 zonas de la ciudad. Una iluminación con tonalidades cálidas para crear una atmosfera acogedora y envolvente. Una decoración navideña eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero de 2026.

Como novedad, en la Plaza de España, se van a proyectar animaciones navideñas a través de videomapping sobre la fachada del Palacio de la China desde el 15 al 21 de diciembre. Este videomapping es una forma innovadora y creativa de celebrar la Navidad utilizando tecnología avanzada para ofrecer un espectáculo impresionante que sorprenderá a personas de todas las edades, con un sonido envolvente que proporcionará el público una emocionante experiencia inmersiva.

La Plaza de España vuelve a lucir una decoración especial con un regalo navideño en 3D de 12 metros de altura que incorpora decoración diurna e iluminación led con 22.000 led, rodeado de motivos navideños a su alrededor y tubos led snowfal con caídas de luz simulando nevadas. La plaza también cuenta con un regalo singular en forma de pórtico de 8 metros de altura y decoración con cortinas luminosas de 6 metros de longitud en distintos edificios de la Plaza.

La instalación cuenta con un potencia de 81,84 Kw distribuidos en 1.023.000 puntos led de 0,08 W. En el acto de encendido, las personas asistentes podrán disfrutar del concierto de Celia Vergara & Abel Trico y la Big Band Ciudad de Mérida