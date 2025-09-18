El Consorcio instala una estructura en los muros del Templo de Diana para proteger los restos arqueológicos

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha comenzado los trabajos para instalar una serie de estructuras que actuarán como bancos y, al mismo tiempo, protegerán los restos arqueológicos del muro que cerraba la plaza del Templo de Diana en época romana.

Según señalan desde el Consorcio, "esta intervención responde a la doble necesidad de conservación del patrimonio y mejora del uso ciudadano del espacio". El coste económico de esta actuación ronda los 20.000 euros (IVA incluido).

Actualmente, parte de este muro romano queda expuesto a la intemperie en los patios del edificio contemporáneo que lo rodea. El uso frecuente del mismo como banco improvisado, junto con la acción de agentes atmosféricos, ha acelerado su deterioro, con aparición de líquenes, musgos y erosión superficial.

La solución planteada consiste en estructuras metálicas galvanizadas, con revestimiento en madera tecnológica, que se apoyan en el terreno sin alterar la estructura original. Estas piezas actúan como cubiertas protectoras del muro y, a su vez, incorporan bancos accesibles para el descanso de los usuarios, especialmente en zonas de sombra bajo el soportal del edificio contemporáneo.

Los materiales elegidos, modernos y claramente diferenciados de los restos arqueológicos, cumplen con los principios establecidos por las cartas internacionales de conservación del patrimonio. Además, las estructuras son desmontables, lo que permitirá futuras labores de mantenimiento sin afectar al bien protegido.