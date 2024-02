El Centro Cultural de La Antigua acoge el sábado la representación teatral de “Es o no es crudo el invierno”

El Centro Cultural de La Antigua acoge este sábado, 24 de febrero, a las 19 horas, la representación teatral de “Es o no es crudo el invierno” a cargo de Emerita Theatrum. Basada en una versión de Jesús Manchón de In the bleak midwinter, de Kenneth Branagh, dirigida por el propio Manchón, con entrada libre hasta completar aforo.

En la obra, José, un actor frustrado venido a menos, quiere montar un Hamlet, para lo cual convoca un casting al que se presentan malos actores. Para el montaje cuenta con la ayuda y complicidad de su hermana María, maestra en un pueblecito de Granada, donde se piensa realizar el estreno el día de Navidad.

Comienzan los ensayos y vamos descubriendo las carencias y complejos de cada uno de los actores, que comparten sus dramas personales con el resto del elenco. Finalmente José consigue, a duras penas, que los actores interpreten su papel y todo está listo para el gran día. En el último momento, José recibe una llamada que puede hacer cambiarlo todo.

Esta obra ha sido merecedora de varios premios, en Amaterarte 2023 (Festival Nacional de Teatro Amateur de Guareña), primer premio al mejor espectáculo teatral, premio al mejor actor Antonio Rodríguez, en el papel de José y el premio especial del público.

En el XXXV Certamen de Teatro de Arroyo de la Luz, obtuvo el primer premio a la mejor representación teatral y el premio a la mejor actriz Olga Rodríguez, en el papel de Nina.