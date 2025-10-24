El Ayuntamiento de Mérida cede más de 19.000 m2 para que la Junta de Extremadura construya 136 viviendas en la ciudad

La Junta de Extremadura promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas de régimen especial en Mérida dentro del Plan Habita. Así lo ha indicado este viernes la directora gerente de la empresa pública Urvipexsa, Marta Herrera, en rueda de prensa en el consistorio emeritense, que cederá suelo para ello. La inversión estimada es de casi 20 millones de euros. Se trata de viviendas unifamiliares y en bloque.

Las viviendas estarán ubicadas en las calles Adelfas (50 viviendas plurifamiliares con garajes y trasteros), 42 de las mismas características en Clara Campoamor, 25 unifamiliares en la calle Maruja Mallo y 19 también unifamiliares en Concha Espina.

Herrera ha explicado que este acuerdo de cesión de suelo para la construcción de viviendas forma parte de la apuesta de la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, por facilitar el acceso a la vivienda de los extremeños, sobre todo de los jóvenes, con medidas como el aval joven de vivienda, las deducciones fiscales, las ayudas al alquiler y el Plan Habita, para impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas en la región.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno ha aprobado este mes una nueva convocatoria de ayudas directas a la compra de vivienda protegida con un presupuesto de 1'3 millones de euros y una cuantía de entre 3.000 y 10.000 euros por beneficiario. Las ayudas ascenderán a 9.000 euros en el caso de compradores de una vivienda protegida de régimen especial cuando sus ingresos no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y a 6.000 euros si lo sobrepasan; mientras que la ayuda será de 3.000 euros si se trata de la compra de una vivienda protegida de régimen general.

A esas ayudas se sumarán 1.000 euros si los solicitantes son jóvenes, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género o de terrorismo, o personas con discapacidad. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo extremeño ha impulsado la construcción de 490 viviendas de protección oficial y la rehabilitación de un total de 6.163.