“Mucha Música Muchacha” el festival de música que busca reivindicar el papel de la mujer desde la cultura

La delegada de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Ana Aragoneses, acompañada por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín y la diputada del área de Igualdad de la diputación de Badajoz, Lourdes Linares, ha presentado la celebración, este sábado 8 de marzo, del Festival “Mucha Música Muchacha” con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres.

Aragoneses ha señalado que se trata de “una propuesta musical de grupos de mujeres, referentes a nivel nacional y extremeño, para que ese día de lucha, ese 8 de marzo, lancemos ese mensaje de las creaciones artísticas que hacen mujeres en diferentes ciudades”.

El Festival se celebrará en la carpa municipal que está instalada en la Plaza de España, de 17 a 00 horas, en un día “de reivindicación, de lucha, donde las propuestas artísticas hechas también por mujeres serán visibles. Ese es el trabajo que venimos realizando desde todas las instituciones y queríamos aprovechar este sábado para que fuera así” ha manifestado Aragoneses.

En el Festival van a participar Loop DJ Guadalupe Romero, más popularmente conocida como Lupap. Una DJ pacense que lleva más de dos años revolucionando la escena electrónica. También participarán Tus novias Indies, Clara, Ada y Lucía, tres amigas muy punkis que, según ha explicado Aragoneses “hacen lo que quieren cuando quieren y entre sus hobbies se encuentran enamorarse de quién no deben, reírse de todo lo que pueden y quejarse de las dificultades de la vida”.

También participará Bolsa de moscas; una banda caracterizada por la mezcla de fusión de géneros, a veces más pop, a veces más punk o un toque más psicodélico. pero todo fusionado con electrónica. Presentan su trabajo que destaca la evolución de nuevos registros, sonoridades y melodías simples con ritmos contundentes que les resulta difícil etiquetar en un solo estilo.

Se suma al Festival la banda de fusión reggae Asina Önde, con acento extremeño que entre ritmos de reggae, blues, cumbia, soul y dub, hablan de costumbrismo y amor por su tierra con letras cargadas de intensidad, compromiso social y por supuesto AMOR y transmiten una mezcla de sentimientos que invitan a bailar y despertar.

Por último, Balkan Paradise Orchestra (BPO) nace a principios de 2015 fruto de la amistad, la fascinación por el género “balkan brass” y las ganas de crear una fanfarria diferente en la ciudad de Barcelona. Lo que empezó siendo un proyecto de música callejera y pequeños escenarios se ha convertido en una banda de diez instrumentistas de viento metal, madera y percusión única y rompedora que ha girado por numerosos festivales de Europa y Norteamérica.

Por su parte, Lourdes Linares ha señalado que “sí es cierto que venimos hablando que hemos conseguido muchos derechos, pero siguen muchos que nos faltan muchos por conseguir para equipararnos y tener una igualdad real y efectiva y tenemos que seguir trabajando”.

Ha manifestado que en los festivales que se hacen, las mujeres solamente ocupan el 25% de ese espacio. “Entonces, que haya uno que sea específico de mujeres, la verdad que es algo que que es de enaltecer y de alabar.

Por último, Blanca Martín ha resaltado que su institución “residimos aquí, la Capital Autonómica es esta y ante una llamada de apoyo por parte del Ayuntamiento de Mérida, pues la Asamblea de Extremadura en aquello que pueda colaborar pues lo va a seguir haciendo, como lo hacemos institucionalmente tanto el Ayuntamiento con la Asamblea como la Asamblea con el Ayuntamiento”

Ha destacado que el 8M en Mérida es una fiesta igual que el 25 de noviembre en la calle “donde reivindicamos como Capital Autonómica en representación de todos y todas las extremeñas la igualdad, reivindicamos la solidaridad y también que no nos sigan matando en esa lucha contra la violencia machista. Por eso, el próximo sábado, aparte de la manifestación se une este festival de mujeres, pero no para mujeres, sino de mujeres, para hombres y mujeres, porque no queremos estar solas, sino queremos estar acompañadas y que entre todos y todas reivindiquemos algo tan sencillo como es ser iguales y no va de más”.