La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, visita Mérida para promocionar la construcción de 235 viviendas de precio asequible

“Presentamos un proyecto ilusionante para la ciudad de Mérida y la barriada de El Prado”, así lo ha explicado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación esta mañana de las nuevas 235 viviendas asequibles que el Gobierno de España construirá en Mérida con una inversión superior a los 30 millones de euros.

En un acto que ha contado con la presencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Además, ha visitado el solar de El Prado, de 8.200 metros cuadrados adquirido por Vivienda al ministerio de Defensa, la directora de SEPES, Leire Iglesias y los concejales del Gobierno local, Julio César Fuster, Carmen Yañez y Silvia Fernández.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido a la Asociación de Vecinos, presente en el acto, “que llevan años luchando para que el barrio siga creciendo y expandiéndose”. A su vez, también ha querido dar las gracias por “el esfuerzo del Gobierno de España para sacar adelante las 235 viviendas que se suman a las 45 viviendas de alquiler asequible que se cerraron con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara en 2023 en La Calzada. Estas 280 viviendas estarán destinadas a vecinos y vecinas que comienzan sus primeras etapas de emancipación”, incidía.

Rodríguez Osuna subrayaba que en la ciudad de Mérida “se van a proyectar más de 800 viviendas en los próximos años, 130 viviendas de VPO ya recogidas en el Plan General, que se sumarán a las 280 asequibles. Hablamos de 410 viviendas que formarán parte de un parque de viviendas para facilitarle la vida a la gente, en una ciudad e 60.200 habitantes que contará con un nuevo parque de viviendas”, destacaba el alcalde.

Para Rodríguez Osuna, el resultado de este nuevo parque de vivienda en la ciudad es “porque se ha trabajado muy bien en el tiempo. Muchas promociones y el esfuerzo, también de los promotores privados. Nosotros como ayuntamiento lo que hemos hecho es lo que hacemos con el Ministerio de Vivienda, favorecer los acuerdos para las permutas necesarias, favorecer los acuerdos para los trámites urbanísticos e intentar, desde nuestra humilde posición de ayuntamiento, daros toda la información necesaria para que podáis ayudarnos a nosotros, a los municipios de España, en este caso a Mérida, a seguir facilitando y haciendo más feliz la vida de la gente”.

Anuncio de la ministra

La ministra, Isabel Rodríguez, ha comenzado su intervención agradeciendo “especialmente a los vecinos que están aquí acompañándonos en un día importante para ellos y que sepan que también es un día importante para mí como ministra de Vivienda y para a la empresa pública que dirige vuestra paisana Leire Iglesias”.

Rodríguez ha destacado que “esta ciudad tiene la suerte de tener un magnífico alcalde al que admiro y celebro poder seguir trabajando con él en hacer política tan importante para dar respuesta a una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía”, afirmaba.

El objetivo de esta nueva promoción presentada por la ministra se basa en la colaboración con todas las administraciones públicas “y para mí es muy importante esa colaboración que subrayaba el alcalde con las administraciones locales para propiciar generar vivienda en condiciones de asequibilidad, que necesita la gente y para eso nos hemos dotado de todos los instrumentos del Estado, como una empresa pública capaz de desarrollar todas esas políticas y en esta parcela vamos a ser capaces de hacerlo”.

A su vez ha contado que tras la compra del suelo al Ministerio de Defensa, en el caso de Mérida, “promoveremos nuevas viviendas que a diferencia de otros momentos en la historia reciente en nuestro país, que se podía asimilar la construcción de vivienda pública con vivienda de peor calidad, hoy la vivienda que emprende, que lidera el Ministerio de Vivienda, es vivienda de la más alta calidad, especialmente desde el punto de vista de eficiencia energética y en este terreno de Mérida vamos a actuar de manera integral”.

Se trata de una parcela de más de 8.200 m² en la que “podremos construir más de 235 viviendas. En las próximas semanas vamos a licitar el proyecto para la construcción de este edificio donde garantizaremos la calidad de su construcción a través de un concurso de arquitectura en aras a potenciar el talento que existe en la arquitectura española y, también, para hacerlo en el ámbito de la participación. Por eso, desde ya los vecinos están también invitados a participar del diseño, de la visualización de este proyecto y formarán parte del jurado de este proyecto para elegir al mejor”, explicaba la ministra de Vivienda.

En cuanto a los plazos, Rodríguez afirma que “es mi compromiso que una vez tengamos el proyecto no se interrumpan los plazos para poder ir a la licitación de la obra contando con la complicidad en los trámites administrativos del Ayuntamiento de Mérida para que cuanto antes estas viviendas de altísima calidad estén a disposición de las personas que lo precisen en Mérida”, subrayaba.

El objetivo de estas nuevas viviendas en régimen de asequibilidad “es seguir desarrollando la política de oferta pública de vivienda en condiciones de asequibilidad, para que se pongan a disposición de esas personas jóvenes que inician sus proyectos vitales y que por tanto están arrancando sus vidas, pero también viviendas para empleados públicos, funcionarios, maestros, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas.

En definitiva, para la clase media española que hoy siente la vivienda como una preocupación, el Gobierno está ocupado en proyectar un parque de vivienda, no solo social, no solo un parque público de vivienda, sino un parque de vivienda asequible para garantizar que ese esfuerzo de las familias no supere el 30% de sus rentas, que es a lo que nos hemos comprometido en la actual Ley de Vivienda”, destacaba la ministra.

Isabel Rodríguez ha destacado que se trata de “un proyecto ilusionante, de los primeros grandes proyectos de la nueva empresa pública de vivienda en una parcela que es muy atractiva en un barrio en desarrollo, que necesita de todos los servicios y que claramente ente con un gobierno al frente en su ayuntamiento como el de Rodríguez Osuna este barrio tiene garantizado su futuro”, reseñaba.

Datos

La construcción de estas nuevas 235 viviendas en El Prado de Mérida supondrán una inversión que supera los 30 millones de euros. Un millón de euros se destinará a la redacción del proyecto a través de un concurso de arquitectura. Más de 2’1 millones de euros se han destinado a la adquisición de los suelos al Ministerio de Defensa y más de 27’3 millones de euros previstos para la construcción.

“En cuanto a los plazos, si no hay ninguna interferencia referida a recursos o procedimientos administrativos, podríamos estar licitando la obra a final de este año”, ha anunciado la ministra.

Inversión en Mérida

La ministra de Vivienda ha desgranado la inversión de su ministerio en la capital extremeña. “Además de esta importante inversión de 30 millones de euros, tenemos algunas otras inversiones en la ciudad, como es la construcción de otras viviendas de alquiler asequible, que destinamos 2,2 millones de euros. Financiamos la rehabilitación de viviendas en la barriada de las Sindicales por valor de casi 700.000 € y después estamos rehabilitando también aquí en Mérida la sede de la Consejería de Agricultura, 1,6 millones de euros, el edificio administrativo de la Paz, 968,000 € y casi medio millón de euros para la estación de autobuses de Mérida. Todo eso es presupuesto del Ministerio de Vivienda que suma más de 36,4 millones de euros la inversión en la ciudad”, resaltaba Rodríguez.