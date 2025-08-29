Mérida renueva el mobiliario urbano y acomete nuevas pasarelas peatonales en los parques de la Isla

El Ayuntamiento de Mérida realiza obras de transformación de los parques de la isla del Guadiana, con la renovación de mobiliario urbano y nuevas pasarelas peatonales.

Un proyecto que permitirá renovar los cientos de elementos que con el uso y el paso del tiempo necesitan su sustitución y mejora, señala el delegado municipal de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro.

También se actuará en el entorno de Proserpina, con la renovación de mobiliario urbano. En ambas zonas se crearán nuevas áreas de recreo y espacios caninos.

El objetivo de estas actuaciones es acometer una "profunda transformación" de los entornos del río Guadiana a su paso por la capital extremeña, cambiando todo el mobiliario, mejorando las zonas ajardinadas, reponiendo los paseos de madera, barandillas, tarimas y mejorando el suministro de agua en jardines y fuente, señala Guijarro.

Así, las obras en la zona del Guadiana comenzaron el 22 de julio, apunta en nota de prensa el consistorio emeritense.

En el río Guadiana se realizarán estas obras en los jardines de Pancaliente, la zona de la Isla frente a las Consejerías, la Isla entre el Puente Romano y el Puente Fernández Casado, la Isla en la que se encuentran las multipistas (frente a la barrida de la Zona Sur) y el paseo, frente a las islas, desde Pancaliente al Ferial.

Con ellas se pone en valor los jardines mejorando su estado actual para su uso público, además de facilitar su posterior mantenimiento cambiando el suelo de los puentes, pasarelas y talanqueras todos ellos de madera, los paseos, caminos y zonas estanciales. Asimismo, se renovará el cerramiento del espacio canino y los elementos del mobiliario urbano y el suelo de dicha zona.

Estas obras dan cumplimiento al compromiso adquirido por el gobierno local para mejorar los entornos y jardines del Guadiana y Proserpina, indica Marco Antonio Guijarro.

El ayuntamiento adjudicó el contrato de acondicionamiento y rehabilitación de los jardines del Guadiana y en el entorno de Proserpina a la empresa Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura S.L. por un importe de 686.070 euros, IVA incluido. Unos fondos procedentes de los remanentes positivos de tesorería de los presupuestos municipales de 2024.