Mérida se promociona en FITUR con Emerita Lvdica, el Mitt Jazz o el Festival Internacional Teatro Clásico de Mérida

El delegado de Turismo, Felipe González, ha dado a conocer las acciones promocionales que la ciudad de Mérida llevará a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que comienza este miércoles con una apretada agenda de actividades y encuentros con touroperadores para reforzar a Mérida como referente nacional e internacional.

Aunque la presentación de la oferta de Mérida se llevará a cabo el viernes, a las 11,15 horas en el stand de Extremadura, Mérida estará presente durante toda la Feria en el espacio dedicado a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Extremadura, donde se ofrecerá información de la amplia oferta turística, patrimonial, cultural y gastronómica de la ciudad.

El delegado ha explicado que la ciudad recogerá, el jueves, por parte de SEGITUR, la placa como destino turístico inteligente “que fortalece la integración de Mérida en la red de destino turístico inteligente” tras duplicar la puntuación respecto a la anterior evaluación, al pasar del 26 al 52 por ciento de aprobación gracias principalmente a las novedades en la accesibilidad universal.

Por otro lado, ha destacado que Mérida dará a conocer el Plan Estratégico de Turismo para los próximos cinco años que potencia “la competitividad del destino garantizando un desarrollo turístico asentado en los criterios de sostenibilidad integral, innovación tecnológica, accesibilidad universal y gobernanza eficiente".

El objetivo, según González, es el de "posicionar a Mérida como referente en turismo patrimonial e innovador a nivel nacional e internacional" definiendo la hoja de ruta para "transformar la ciudad en un destino turístico, inteligente y sostenible aliado con las políticas nacionales, autonómicas y locales”.

Además, Mérida presentará el cartel y un avance de la programación de la XVI edición de Emerita Lvdica, así como una serie de recursos turísticos, tanto físicos como digitales de la ciudad con una recreación de la estatura de Prima Porta, elaborada por Terracota Mérida, que incorpora un código QR con toda la información turística de la ciudad así como un enlace a la aplicación Visit Mérida, además del nuevo plano de la ciudad, folletos que promocionan la ciudad como destino LGTBI, MICE --de las siglas en inglés de reuniones, incentivos, congresos y ferias--, la guía gastroturística e información de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional.

También se promocionará el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Stone & Music Festival, además del Mitt-Jazz Festival y los acuerdos que se han cerrado recientemente en la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, a Nueva Orleans (EEUU).

Como viene siendo habitual, en FITUR se ha establecido una amplia agenda de contactos diaria con reuniones con turoperadores, agencias de viaje y otros agentes del sector con el objetivo de atraer más visitantes a la ciudad, así como participará en la promoción de Mérida en el Fitur-Techy, en las jornadas Know-How, en la Jornada de Turismo sostenible y buenas prácticas así como el refuerzo de la promoción de los proyectos que tenemos en marcha con México, Bolivia, Uruguay, Paraguay y República Dominicana en los pabellones internacionales.

Por último, la ciudad de Mérida estará presente en diversas reuniones técnicas y en la Asamblea del Grupo Ciudad de Patrimonio Mundial de la Humanidad que se celebrará durante la feria, así como firmará el convenio de colaboración con Turespaña, Paradores, Renfe y Destino Madrid.