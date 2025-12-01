Mérida ofrece talleres navideños y un campamento urbano infantil con 570 plazas en el Centro de Ocio 'El Economato'

El Ayuntamiento de Mérida ofertará en diciembre y enero diez talleres infantiles e inclusivos, así como el tradicional Campamento Urbano de Navidad, con 570 plazas y varios turnos, para promover un ocio saludable y divertido en periodo no lectivo y favorecer la conciliación familiar.

En concreto, estas actividades están dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años y se desarrollarán en el Centro de Ocio Joven 'El Economato', según ha avanzado en la presentación este lunes la delegada de Juventud, Laura Iglesias.

Entre las iniciativas destaca un taller de decoración navideña, que se celebrará el próximo 13 de diciembre en cuatro turnos, a las 11,00 horas y 12,00 horas de la mañana, y a las 17,00 horas y 18,00 horas de la tarde. Además, el día 19 tendrá lugar la actividad del 'Cascanueces', con sesiones a las 16,30 horas y a las 18,30 horas de la tarde.

Asimismo, el día 23 se desarrollará el taller de 'Secreto de Papá Noel', con sesiones a las 11,00 horas y 12,00 horas de la mañana, y a las 17,00 horas y 18,00 horas de la tarde; y el día 26 será el turno de 'Cria y decora tu árbol de Navidad', que se impartirá en los mismos turnos.

Por su parte, el día 27 se celebrará el taller 'Casitas dulces de Navidad', con cuatro sesiones entre las 11,00 horas y 12,00 horas de la mañana, y a las 17,00 horas y 18,00 horas de la tarde; el día 29, será el turno de 'Cartas con corazón', que se impartirá en dos sesiones de tarde, a las 16,30 horas y 18,30 horas.

Finalmente, el día 30 de diciembre tendrá lugar 'El establo de los reinos de Bacanuel', también con cuatro turnos, dos de mañana y dos de tarde, entre las 11,00 horas y 12,00 horas de la mañana, y a las 17,00 horas y 18,00 horas de la tarde.

Ya en enero, el día 2 se celebrará el taller 'Bolas de nieve'; seguido al día siguiente, día 3, de la actividad 'Real', de los Reyes Magos y, el día 7, 'Año de los Nuevos Deseos'. Todas estas propuestas se impartirán en los mismos horarios: 11,00 horas y 12,00 horas por la mañana, y 17,00 horas y 18,00 horas por la tarde.

Asimismo, el tradicional Campamento Urbano de Navidad se celebrará los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como los días 2, 5 y 7 de enero, en horario de 09,00 a 14,00 horas.

Estas actividades tienen un total de 15 plazas por taller y el campamento dispondrá de 30 plazas, de las cuales un 10 por ciento estarán reservados para personas con discapacidad, en ambas iniciativas.

El periodo de inscripción ya está abierto hasta el 9 de diciembre en la página web del Ayuntamiento de Mérida.

La delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha señalado la "fuerte" demanda de las actividades, al "ofrecer alternativas para que los padres y madres también puedan aprovechar el comercio local", y ha añadido que, en el caso de que haya más incritos que plazas ofertadas, se realizará un sorteo público.