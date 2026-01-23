Mérida y México continúan estrechando sus lazos con la renovación del convenio de colaboración para fortalecer el intercambio patrimonial

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna ha asistido esta mañana, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) a la firma de la adenda del convenio de colaboración estratégica orientado a la defensa, protección y promoción de sus patrimonios históricos y culturales distinguidos por la UNESCO, entre el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM).

Los puntos clave del convenio consisten en la renovación del acuerdo de cooperación y colaboración que se firmó entre ambas entidades en 2017, para establecer líneas de trabajo conjuntas y que ha sido ratificado periódicamente para fortalecer el intercambio de experiencias en gestión patrimonial.

Para esta renovación se ha elegido el marco de FITUR 2026 ya que México es el país invitado, y en la propia Feria se organizarán paneles bilaterales para poner en valor la infraestructura cultural y el turismo.

Los objetivos principales del convenio son el fomento del turismo sustentable con el intercambio de mejores prácticas en conservación y defensa del patrimonio histórico.

Asimismo, este convenio también contempla la promoción conjunta de las ciudades como destinos de turismo cultural a nivel internacional y la perspectiva de eventos, ya que la asociación mexicana está enfocada en el posicionamiento de sus ciudades como fortaleza turística ante el Mundial de Fútbol 2026.

Cabe recordar que el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, mantuvo durante los años 2023 y 2024 una intensa agenda de cooperación institucional con la ciudad de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, con el objetivo de fortalecer los vínculos culturales, turísticos y empresariales entre ambas ciudades.

En agosto de 2023, Rodríguez Osuna fue recibido oficialmente por el alcalde de Mérida (México), Renán Barrera Concha, en una visita centrada en reforzar intereses comunes en materia de turismo, negocios e intercambio cultural. Durante ese encuentro se exploraron fórmulas de colaboración entre empresas de ambas ciudades y se sentaron las bases para futuros proyectos conjuntos.

Posteriormente, en noviembre de 2024, el alcalde de Mérida volvió a desplazarse a México para participar en el Encuentro Iberoamericano de Negocio, donde mantuvo reuniones con representantes institucionales y empresariales, así como con el Gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. En este marco, se trabajó para atraer inversiones a Extremadura y promover a Mérida como destino turístico y cultural de referencia.

Entre los principales objetivos de esta cooperación destacan el fomento del turismo, incrementando el flujo de visitantes mexicanos hacia Mérida el impulso de la cooperación empresarial, creando oportunidades de inversión y colaboración entre empresas españolas y mexicanas.

Asimismo, recoge el intercambio cultural, mediante actividades que pongan en valor la historia y las tradiciones compartidas.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso con la proyección internacional de la ciudad y con el fortalecimiento de sus relaciones con América Latina, especialmente con su ciudad hermana de Mérida, México.