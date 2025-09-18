Mérida Custom organiza la primera concentración mototurística que incluirá dos días de actividades y rutas por los monumentos

La I Concentración Mototurística 'Ciudad de Mérida', organizada por la Asociación Mérida Custom, se celebrará por primera vez en la capital extremeña los días 27 y 28 de septiembre con un amplio programa de actividades que incluirá una exposición de vehículos clásicos, dos rutas en moto, estudio de tatuajes, conciertos, DJ's, sorteos y gastronomía.

Este encuentro de motos, cuya entrada será gratuita, ha sido presentado este jueves en Mérida por el delegado de Turismo, Felipe González, y el presidente de Mérida Custom, Manuel Balsera.

En concreto, el certamen abrirá sus puertas el sábado 27 a las 10,00 horas con las inscripciones en la sede de Mérida Custom, antigua gasolinera Harley Davidson, en la N-V, con la entrega de una bolsa de recuerdo, mientras que a las 10,30 horas comenzarán las actividades con la apertura de la barra y música ambiente.

También a las 10,30 horas se iniciará la exposición de vehículos de época por parte de la Asociación Cultural Vehículos Clásicos de Mérida y después se pondrá en marcha la primera ruta en moto, desde las 11,00 hasta las 13,30 horas, aproximadamente, que pasará por localidades de la comarca de Mérida, como Calamonte, Torremejía, Alange o La Zarza.

Posteriormente, a las 12,00 horas se abrirá el estudio de tatuajes en el interior de la propia sede de Mérida Custom y, a continuación, a las 13,30 horas, se podrá disfrutar del DJ Vicente y a las 14,30 horas los asistentes participarán en una comida y podrán ganar regalos con el concurso que comenzará a las 17,00 horas.

Asimismo, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Mérida (AFAM) abrirá a las 18,00 horas, en el mismo espacio, su stand solidario para comprar sus productos y disfrutar de una ración de jamón.

El "plato fuerte", como ha destacado el presidente de Mérida Custom, Manuel Balsera, llega a las 19,00 horas con el concierto de 'Ohara. Divas del pop español' y del grupo 'En Guardia' a las 21,00 horas, ambos de Mérida, así como también el concierto de 'Héroes de leyenda' de Sevilla, a las 23,30 horas, ganadores del premio Cover de Oro 2025.

Durante las actuaciones se podrá disfrutar de una cena con bocadillos y bebidas que tendrá comienzo a las 21,00 horas y, finalmente, a las 02,00 horas volverá la música del Dj Vicente.

Por su parte, el domingo 28 de septiembre será el turno de la segunda ruta en moto a las 11,00 horas y que recorrerá monumentos patrimoniales de Mérida, como la Basílica de la Mártir Santa Eulalia; Arco de Trajano; puente romano; Acueducto de los Milagros, donde se realizará una 'foto de familia; Alcazaba Árabe; Casa de Mitreo y lateral del Circo Romano. La ruta finalizará en la sede de la asociación acompañada de tapeo, raciones y cerveza.

Cabe destacar que, Durante esta ruta, el tráfico no será interrumpido excepto algún corte puntual que realizarán los voluntarios de 'Mérida Custom'.

Ya a las 14,00 horas se realizará un sorteo de regalos y a las 16,00 horas se pondrá fin a un evento en el que los organizadores se marcan como objetivo "enseñar de una forma diferente lo mejor de Mérida", como ha expuesto el delegado de Turismo, Felipe González.

Por su parte, el presidente de Mérida Custom, Manuel Balsera, ha señalado que el evento de carácter cultural y turístico es "una oportunidad para que las personas conozcan Mérida y su patrimonio".

Los asistentes que no residan en la capital extremeña podrán alojarse en el Camping Mérida que se encuentra a 1 kilómetro de la concentración, así como también en el Hotel Zeus y Hotel Anas, donde habrá precios especiales para todos los participantes al evento.

Cabe recordar que las inscripciones serán necesarias para aquellas personas que quieran disponer de comida y bebida gratis durante la ruta y el evento, con un precio de 15 euros.