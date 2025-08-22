Mérida celebrará numerosas actividades deportivas, entre las que destacan el “Día de la Bicicleta” y el “XXVIII Fondo Popular Ciudad de Mérida”, con motivo de la Feria 2025

El Ayuntamiento de Mérida celebrará desde el 18 de agosto y hasta el 13 de septiembre numerosas actividades deportivas, con motivo de la Feria y Fiestas de Mérida 2025, que arrancarán el próximo 31 de agosto y se extenderán hasta el 7 de septiembre.

Entre las actividades deportivas que se llevarán a cabo, destacan el `Torneo de Tenis Feria de Mérida 2025´, que está organizado por el Ayuntamiento de Mérida y se disputará entre el 18 y el 28 de agosto en el Complejo Deportivo Diocles.

Más adelante, el 8 de septiembre, se celebrará el `Día de la Bicicleta Feria de Mérida 2025´, coincidiendo con la festividad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cuya salida será a las 12:00 horas desde la Plaza Margarita Xirgu. Este evento, que está dirigido a toda la ciudadanía emeritense, está promovido por la Escuela Ciclista de Mérida en colaboración con el ayuntamiento.

El 13 de septiembre se desarrollará el `XXVIII Fondo Popular Ciudad de Mérida´, un evento que promueve el Ayuntamiento de Mérida y organiza el Club Mitreo, cuya salida y llegada será en el Parque de las 7 Sillas de la ciudad.

Además, también se celebrarán los torneos de tenis de mesa y de golf, así como el 31 de agosto tendrá lugar en la Piscina del Guadiana el `VII Patas al Agua´, organizado por Acudame.

Finalmente, los días 12 y 13 de septiembre tendrá lugar el `Concurso de Pesca Feria de Mérida 2025´ en el Embalse de Proserpina, que estará organizado por Emeritafishing.