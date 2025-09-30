Mérida celebra el Mes del Mayor con un programa lleno de actividades lúdicas, deportivas y culturales entre las que se incluyen un flashmob

La delegada de Mayores, Catalina Alarcón, ha presentado hoy el “amplio” programa de actividades lúdicas, deportivas y culturales, “algunas de ellas muy novedosas”, que se desarrollarán a lo largo del mes de octubre, en el marco de la celebración del Mes del Mayor en Mérida.

De este modo, Alarcón ha destacado que estas actividades se desarrollan “atendiendo a todas las necesidades” y con el objetivo de promover “el disfrute, la diversión y las relaciones sociales” a través de la convivencia de todos los mayores de la ciudad.

Asimismo, la delegada de Mayores ha puntualizado que todas las actividades son gratuitas y se realizan en coordinación con los centros de mayores emeritenses y la colaboración de otras instituciones como el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

“Los mayores son una prioridad para este equipo de gobierno y así venimos demostrándolo, trabajando, siempre, en la mejora de su calidad de vida y en aras de un envejecimiento activo y saludable”, ha aseverado la delegada de Mayores.

Respecto a las actividades que se incluyen en la programación del Mes del Mayor, éste arrancará el próximo 2 de octubre, a las 10:00 horas, con la celebración de la Gala del Día del Mayor en el Centro Cultural Alcazaba, que incluye la lectura de un manifiesto y espectáculos teatrales y musicales. Un evento que tiene como objetivo “combatir el edadismo”, ha remarcado Alarcón.

Posteriormente, el 4 y 5 de octubre, a las 20:30 horas, se llevarán a cabo visitas nocturnas guiadas en el Teatro y Anfiteatro romanos, en coordinación con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Además, la delegada de Mayores ha avanzado que el 6 de octubre se celebrará la reunión del Consejo Local de Mayores de la ciudad, un encuentro que se hace “de forma habitual entre todos los mayores de la ciudad, a través de sus representantes, para que tengan voz y los escuchemos” y que, en esta ocasión, se celebra durante este mes “para darle, aún, más protagonismo”.

El 7 de octubre, a las 11:00 horas, el Centro Cultural La Antigua acogerá la representación de la lectura dramatizada de diferentes textos del autor Juan Copete a cargo de la actriz Ana Trinidad. “Una experiencia única y diversa que entrelaza la tragicomedia con el humor y el amor”, ha asegurado.

Seguidamente, el 9 de octubre, a las 09:30 horas en el Pabellón Polideportivo de La Paz, se celebrarán las I Olimpiadas de Mayores de Mérida, “una actividad novedosa, un encuentro lúdico, deportivo y saludable donde los cuatro centros de mayores de la ciudad acudirán con sus estandartes y, además, llevarán sus camisetas representativas”, ha destacado Alarcón.

Esta actividad, ha adelantado, estará dividida en “cuatro circuitos referentes a diversión, fútbol, baloncesto y atletismo”, al tiempo que ha incidido en que “no se trata de un acto competitivo”, sino que será una actividad de “diversión y convivencia”.

Como novedad, este año se celebrará un Flashmob en la Plaza de España el 24 de octubre y, además, se convocará el I Concurso de Fotografía del Mes del Mayor, “una actividad transversal y novedosa” que tendrá como requisito presentar fotografías, “con un máximo 2 por persona”, de las diferentes actividades que se incluyen en la programación.

Además, este Mes del Mayor también incluye un taller sobre el papel de la mujer en la época romana y una charla informativa sobre “sexualidad en la madurez”, además de diferentes espectáculos musicales y representaciones teatrales, en coordinación con la Red de Teatros.

Por último, la delegada de Mayores ha destacado que para cerrar este Mes del Mayor se llevará a cabo el 31 de octubre en el Hotel Velada “una fiesta de convivencia con la tradicional comida”, que reunirá a más de 900 mayores y que incluirá “bailes, diversión y concursos”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DEL MAYOR 2025

- 2 de octubre |10.00 h. Gala del Dia del Mayor, en el Centro Cultural Alcazaba.

- 4 y 5 de octubre |20.30h. Visitas nocturnas al Teatro y al Anfiteatro romanos.

- 6 de octubre |10.30h. Reunión del Consejo Local de Mayores.

- 7 de octubre |11.00h. Espectáculo teatral y musical, se representa Lectura Dramatizada de textos del autor Juan Copete, en el Centro Cultural La Antigua.

- 9 de octubre |9.30h. Encuentro Lúdico-deportivo-saludable Se van a celebrar las I OLIMPIADAS DE MAYORES, en el Pabellón Polideportivo La Paz.

- 14 de octubre |10.00h. Taller "Ellas hablan", en el Centro de Mayores de Zona Sur.

- 16 de octubre |18.00h. Charla "Sexualidad en la madurez", en el Convento de Santa Clara.

- 23 de octubre |19.00h. Representación de la obra de teatro "El Cerco de Viena" en el Centro Cultural de Nueva Ciudad.

- 24 de octubre |12.00h. Flashmob en la Plaza de España.

- 30 de octubre |20.00h. Espectáculo teatral y musical con obra "Las que tienen que servir", en el Centro Cultural de Nueva Ciudad.

- 31 de octubre. Cierre del Mes del Mayor con una Fiesta de Convivencia, en el Hotel Velada.

- I Concurso de Fotografía del Mes del Mayor.