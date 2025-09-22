Mérida celebra del 24 al 27 de septiembre la segunda edición del Outlet Urbano 2025

La Asociación de Comerciantes de Mérida `Emérita Augusta´, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, organizará del 24 al 27 de septiembre la segunda edición del Outlet Urbano 2025, consolidada ya como una de las citas comerciales más esperadas por vecinos y visitantes.

De este modo, 60 empresas locales de la asociación de comerciantes, junto con establecimientos invitados, ofrecerán productos de calidad con descuentos de hasta el 80 por ciento, disponibles tanto en el interior de los comercios como en expositores instalados en sus accesos, convirtiendo el centro y otros barrios de Mérida en un gran escaparate al aire libre.

El Outlet Urbano está dirigido a todos aquellos que deseen disfrutar de precios excepcionales mientras apoyan el comercio local. Todo ello, con el fin de dar salida al stock acumulado, impulsar las ventas, fidelizar clientes y fortalecer la red empresarial de la ciudad.

Siguiendo con la estrategia de apoyo al comercio de proximidad, la Asociación de Comerciantes `Emérita Augusta´ y Telpark han renovado su convenio de colaboración en una campaña, que se extenderá desde el 8 al 30 de septiembre, con el objetivo de promover el comercio y la hostelería local, garantizando que el estacionamiento no suponga un obstáculo para disfrutar de la oferta del centro de la ciudad.

Cabe destacar que esta campaña se suma a la apuesta permanente que el Ayuntamiento de Mérida mantiene durante todo el año con la movilidad sostenible, un servicio de autobuses gratuitos, que facilita los desplazamientos de los ciudadanos y ciudadanas hasta las zonas comerciales, culturales y de ocio.

Asimismo, este servicio permite el acceso al centro para que residentes y visitantes puedan realizar sus compras de manera cómoda y respetuosa con el medio ambiente.

Con esta nueva edición del Outlet Urbano, la Asociación de Comerciantes `Emérita Augusta´ y el Ayuntamiento de Mérida reafirman su compromiso con la dinamización del comercio de proximidad y el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad.