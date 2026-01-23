Mérida busca reforzar su liderazgo turístico en FITUR con la presentación de su Plan Estratégico de Turismo 2025-2030

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado hoy, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la estrategia de promoción turística de la ciudad, consolidando a Mérida como uno de los principales destinos de turismo de interior en España y referente patrimonial a nivel internacional.

Durante su intervención, Rodríguez Osuna ha destacado que Mérida, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, vive un momento de crecimiento sostenido en el sector turístico, con aumento de visitas, sobre todo de Turismo internacional, mayor ocupación hotelera, ampliación de la oferta gastronómica y una clara desestacionalización del turismo.

“Cada día, cada fin de semana, cada mes del año, Mérida tiene eventos, cultura y turismo los 365 días”, ha subrayado el alcalde, agradeciendo el trabajo conjunto del Ayuntamiento y del sector empresarial como claves del éxito.

Uno de los ejes centrales de la presentación ha sido la puesta en marcha del Plan

Estratégico de Turismo 2025–2030, que marcará la hoja de ruta del desarrollo turístico de la ciudad en los próximos años. Un plan orientado a un turismo mejor gestionado, apoyado en datos, más profesional, accesible y plenamente integrado en la vida cotidiana de Mérida.

Rodríguez Osuna ha puesto en valor el papel de los grandes eventos como elemento diferencial de la ciudad, entre los que ha destacado:

- Emerita Lvdica, consolidada como una de las grandes recreaciones históricas del país.

- La Semana Santa, de Interés Turístico Internacional, con el Vía Crucis en el entorno monumental como seña de identidad única.

- El Carnaval Romano, con creciente atracción de turismo andaluz.

- Los eventos deportivos como la Media Maratón y las Millas Romanas.

- El Festival Internacional de Teatro Clásico, principal evento cultural de Extremadura.

- El Stone and Music, el Festival de Cine Inédito y la recuperación del Cine María Luisa.

MIT-Jazz Festival

Especial atención ha merecido el MIT-Jazz Festival, que en su edición de 2026 se celebrará del 7 de marzo al 17 de junio y que ya ha sido presentado en foros internacionales como la Jazz Education Network Conference de Nueva Orleans, posicionando a Mérida como destino de turismo musical de alto nivel.

Nuevos proyectos y turismo de calidad

El alcalde ha anunciado además importantes proyectos urbanísticos vinculados al turismo, como la proyección de ocho nuevos hoteles y el desarrollo del campo de golf de Don Tello, que permitirá atraer a un visitante de mayor poder adquisitivo y diversificar la oferta.

“El objetivo ya no es solo crecer en cantidad, sino en calidad, para que el turismo siga siendo un motor económico, social y cultural generador de oportunidades”, ha afirmado.

Rodríguez Osuna ha cerrado su intervención destacando que Mérida afronta el futuro con una base sólida: “Mérida no se detiene. Mérida, imparable, sigue creciendo”.