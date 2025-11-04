La nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet contará con la participación de 14 establecimientos emeritenses

El Ayuntamiento organiza, del 6 al 30 de noviembre, la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida en aras de potenciar la actividad turística, comercial y gastronómica de la ciudad y difundir la calidad de la gastronomía emeritense. Actividad que pone en valor nuestra cultura gastronómica y activa el consumo tanto para el turismo como para la ciudadanía que participa de forma activa cada edición.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha explicado que “la intención del Ayuntamiento, un año más, es contar con la implicación del sector y aunar recursos y esfuerzos en promocionar conjuntamente los productos, la calidad y los establecimientos de la gastronomía emeritense que una ciudad como la nuestra merece”.

En esta ocasión participarán 14 establecimientos que ofrecerán una Tapa de la Ruta por 5 € y una Tapa Gourmet por 7 €. Los establecimientos son Restaurante Ayre, La Faena, De Tripas Corazón, Naturacho Gastro Tapas, La Casona Museo, La extremeña, La Casona Plaza, Gastrobar Mirador del Guadiana, Vía de la Tapa, Capriccio Italiano-Senso-Único, The Kraft Bar, Restaurante 7 Sillas, Vaova Gastro y Cachicho Casa Benito.

Todos los clientes pueden optar a los mas 50 premios rellenando el pasaporte con 3 sellos de distintos establecimientos. Para que a todos los participantes que completan su pasaporte pueda darles tiempo a depositarlos en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa estará hasta el martes 2 de diciembre a las 14 horas.

El delegado ha señalado que para esta ocasión se cuenta con la colaboración de numerosas empresas del sector turístico y hostelero (Hospederías de Extremadura, Estrella de Galicia, D.O. Ribera del Guadiana, Parador Nacional de Turismo de Mérida, Bodegas Valdealto, Terracota, Onda Cero, Apis, Mérida Secreta, Astroturismo Extremadura, El Embajador Ibérico, Cabreiroá, M2, Iaas365, Extredecor …)

También colaboran establecimientos participantes de la Ruta 2024 que aportan premios como: Estancia para dos personas, Experiencia Gastronómica en las Hospederías de Extremadura, recorridos guiados por Mérida Secreta y Astroturismo Extremadura, Nuestro peso en cerveza, Piezas de Terracota Mérida, Lotes de Vinos de Extremadura, Cata maridada y visita a Bodega Viña Santa Marina, Lote de ibéricos, Lotes de cervezas, Cenas y Comidas en Mérida…

Además, Estrella Galicia ofrecerá una promoción especial de la nueva marca LUPIA con azafatas en los establecimientos los viernes y sábados durante la Ruta de la Tapa.

Premiados Mejor Tapa Courmet 2025

El pasado 21 de octubre se celebró el concurso de “Mejor Tapa Gourmet 2025” en la Escuela de Hostelería . El delegado ha dado el fallo resultando ganadora la tapa del Restaurante 7 Sillas, “Canelón Crujiente de Rabo de toro”. En segunda posición ha resultado ganadora la tapa “Orejillas de cochinillo fritas sobre foie templado y mermeladas” del restaurante De Tripas Corazón.

En tercer lugar, Cachicho Casa Benito con “De pie en el monte y brisa de mar" Manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura”, en cuarto lugar, The Kraft Bar con “Memento Vivere” y en quinto lugar el Restaurante Capriccio Italiano-Senso Unico con “En la pompa”

El cocinero de la mejor tapa Gourmet, Rafael Albor, de Restaurante 7 Sillas, ha ganado una experiencia Gastroturística para dos personas en Hospederías de Extremadura que incluye, estancia y menú degustación así como la posibilidad de compartir con el chef a cargo de la Hospedería elegida, una visión de la alta cocina de Extremadura marcada con la sencillez y delicadeza de productos de Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida de primera calidad.

Se puede seguir y consultar toda la información de la Ruta de la Tapa en la web: www.merida.es y www.turismomerida.org , así como también en sus redes sociales y en las redes sociales de Ruta de la Tapa 2025 en Facebook e Instagram.