La Primitiva deja un premio de más de 50.000 euros en Mérida

El sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado este jueves 27 de noviembre, ha dejado de 53.443,20 euros en Mérida gracias a un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario) que se ha vendido en la administración de loterías nº 7 ubicada en la calle Graciano de la capital extremeña.

La combinación ganadora ha correspondido a los números 35, 01, 32, 26, 31 y 13. Complementario el 10 y reintegro 3. El Joker ha correspondido al 9699078.

De Segunda Categoría hay otros tres boletos acertantes, que han sido validados en un punto de venta de la Avenida de Bayona de Pamplona; en la administración nº 87 de Barcelona, situada en Rubinstein, 2; y en el despacho receptor nº 81.690 de Catarroja (Valencia), situado en Filiberto Rodrigo, 12.

En el sorteo de La Primitiva de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 48.500.000 euros.