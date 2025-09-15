El grupo Gedauto presenta dos nuevos modelos de la marca BYD

El grupo Gedauto ha presentado dos nuevos modelos de la marca BYD: el Seal 6 DM-i y el SEAL 6 DM-i Touring. "Esta marca tiene un futuro inalcanzable por su calidad" destaca José Labrado, presidente del grupo extremeño. Actualmente el 24% de los coches eléctricos que se venden en Extremadura son BYD, pretenden seguir liderando el mercado en la región y el objetivo es llegar en 2027 a la fabricación de un millón de coches en sus nuevas factorías. Se trata de la marca de coches eléctricos, que vende en exclusiva el grupo Gedauto, más innovador y ambicioso del mercado actual.

En palabras de Labrador "BYD en 2026 quiere llegar al 25% de los coches eléctricos y enchufables que se matriculen y según los datos actuales, hasta el 31 de agosto, el 24,5% de los coches enchufables que se han vendido en Extremadura son de la marca BYD. Es un coche que brilla con luz propia y que tiene unas condiciones fabulosas".

En cuanto a los dos nuevos modelos, el BYD SEAL 6 DM-i TOURING fusiona un estilo inspirado en el océano con líneas elegantes y funcionales. Su frontal aerodinámico y la parrilla esculpida optimizan la eficiencia, reduciendo el consumo de combustible. Con detalles cromados y acabados a tono, su diseño moderno transmite solidez y sofisticación. El resultado es un vehículo que destaca por su presencia en carretera y su diseño inteligente: atractivo, eficiente y pensado para ofrecer lo mejor en cada viaje. Por otro lado, el SEAL 6 DM-i combina un diseño elegante con una cabina espaciosa y práctica. Su frontal destaca por líneas elegantes que evocan el océano y y una parrilla con formas onduladas que aportan al vehículo una apariencia limpia y dinámica. Las superficies aerodinámicas optimizan la eficiencia de conducción, ayudando a reducir el consumo de energía. Los detalles cromados y los acentos en el color de la carrocería completan un look sofisticado, diseñado para destacar en la carretera con estilo y armonía.